FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 326
Курс доллара впервые в истории перешагнул отметку в 50 рублей http://russian.rt.com/article/61880
и что ? здесь все по рублю тоскуют ? ...:-)))
рисково...
но швейцарцы, опять же:
а я голду купил под закрытие... вдруг швейцарцы всё-таки двинут....
думаешь, голду швейцарцы двигают или под движение голды оналитегам "скормили" эту инфу?
я че, просто вспомнил, как в прошлом году падение голды чуть ли не на 100 баков за унцию обьяснили тем, что Банк Кипра типа продает немного своих запасов. (хотя все те запасы рынок сьест и не заметит в реале)
хотя я тож купил под закрытие))
пробьем лоу будем ждать)) до февраля на минимум... как максимум до августа (интересно насколько денег у Ецб хватит) ... может они уже к Штатовским выборам готовятся... а по преданию индейцев Обама - последний.... так сказать "черная точка"))
я ваще тут уже много видно наговорил... минут двадцать назад... в три секунды стёрли... пасут круче чем там... :-)))
по-видимому - да, наблюдают. ТАМ по дню-другому могли не заглядывать)))