FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 326

Новый комментарий
 
Курс доллара впервые в истории перешагнул отметку в 50 рублей http://russian.rt.com/article/61880 
Курс доллара впервые в истории перешагнул отметку в 50 рублей
Курс доллара впервые в истории перешагнул отметку в 50 рублей
  • 2014.11.28
  • russian.rt.com
Сегодня курс доллара обновил исторический максимум в 50 рублей. Как сообщает РИА Новости, по данным «Московской биржи» к 21:50 мск американская валюта выросла на 1,34 рубля к предыдущему закрытию – до 50,01 руб.
 
IRIP:
Курс доллара впервые в истории перешагнул отметку в 50 рублей http://russian.rt.com/article/61880 
   и что ?  здесь все по рублю тоскуют ? ...:-)))
 
zoritch:
   и что ?  здесь все по рублю тоскуют ? ...:-)))
абидно =)
 
 

рисково...

но швейцарцы, опять же:


 
zoritch:
а я голду купил под закрытие... вдруг швейцарцы всё-таки двинут....

думаешь, голду швейцарцы двигают или под движение голды оналитегам "скормили" эту инфу?

я че, просто вспомнил, как в прошлом году падение голды чуть ли не на 100 баков за унцию обьяснили тем, что Банк Кипра типа продает немного своих запасов. (хотя все те запасы рынок сьест и не заметит в реале)

 

хотя я тож купил под закрытие)) 

 
lactone:

думаешь, голду швейцарцы двигают или под движение голды оналитегам "скормили" эту инфу?

я че, просто вспомнил, как в прошлом году падение голды чуть ли не на 100 баков за унцию обьяснили тем, что Банк Кипра типа продает немного своих запасов. (хотя все те запасы рынок сьест и не заметит в реале)

 

хотя я тож купил под закрытие)) 

   я ваще тут уже много видно наговорил... минут двадцать назад... в три секунды стёрли... пасут круче чем там... :-)))
 
kwinto:
пробьем лоу будем ждать)) до февраля на минимум... как максимум до августа (интересно насколько денег у Ецб хватит) ... может они уже к Штатовским выборам готовятся... а по преданию индейцев Обама - последний.... так сказать "черная точка")) 
Ха-ха-ха! Молодец! Это ж надо такой ужас придумать. Обама в истории Америки-"чёрная точка".
 
zoritch:
   я ваще тут уже много видно наговорил... минут двадцать назад... в три секунды стёрли... пасут круче чем там... :-)))
по-видимому - да, наблюдают. ТАМ по дню-другому могли не заглядывать)))
 
lactone:
по-видимому - да, наблюдают. ТАМ по дню-другому могли не заглядывать)))
   f crfpfk nj... тьфу    а сказал то вроде насчет рубля невинную фразу... кому щас рубь то нужен... :-)))
1...319320321322323324325326327328329330331332333...871
Новый комментарий