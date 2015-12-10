FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 484

artikul:
Называй это манией преследования )))

Как скажете, профессор)

Учителя не грузи, он не романтик))) 

 
Ishim:

у евры первое нормальное сопротивление 1.17 

   о_О....

  1970...:-)))

 
zoritch:
Это ООООООООООООООО
Ishim:

там и будет данальное вывешивание ?
 
Ishim:
да действительно, чо то я не туда гребу ((((. Успехов!
Так сильно любить деньги как ты - это пошло ))) Тестить на демо-счетах - это пошло ))) Пошло в птяницу вечером в приличном обществе рассуждать о пробое хая ))) Ну и так далее )))
 
_new-rena:
там и будет анальное вывешивание ?
 
artikul:
   сколько же можно тестить... хоть на бензин бы снять... :-)))
stranger:
тут было )))
 
artikul:
вы бредите Профессор! (я занимаюсь психоанализом - вы очень редкий экземпляр! мне ценны ваши посты!)
 
Ishim:
Я в полном ахтунге 
