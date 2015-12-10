FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 484
Называй это манией преследования )))
Как скажете, профессор)
Учителя не грузи, он не романтик)))
у евры первое нормальное сопротивление 1.17
о_О....
1970...:-)))
о_О....
у евры первое нормальное сопротивление 1.17
да действительно, чо то я не туда гребу ((((. Успехов!
там и будет анальное вывешивание ?
Так сильно любить деньги как ты - это пошло ))) Тестить на демо-счетах - это пошло ))) Пошло в птяницу вечером в приличном обществе рассуждать о пробое хая ))) Ну и так далее )))
вы бредите Профессор! (я занимаюсь психоанализом - вы очень редкий экземпляр! мне ценны ваши посты!)