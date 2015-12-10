FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 768

на - те 

 владей - те... 

21april:

Распечатайте график и гоняйте...)

 

напечатал 

гоняю... :-)

с женой 

 
Привет. :-)
 
stranger:
Шапочка где?)
не выдали) а приобрети  - времени нет.
 
R0MAN:

стренж - закоменти плиз

Надо. 

А чего там комментить, гуд все там у вас получилось) Но спреды правда убойные)
 
Кто верит в евру по 2090? )))
 
Профессор, я верю в евро по 2050)
 
Это круто )))
 
Не, это я скрин такой в субботу выкладывал)

 

 
 Серый штрих внизу - расчетное дно )))

