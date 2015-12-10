FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 335

zoritch:

 вот я хренею - в понедельник откроется по такой цене... :-))) безбрежное море медведев прыгает из окон и с крыш...

 миллионы скулящих, что не добрали и потеряли, как поражённые Т-вирусом, бредут по обочинам дорог...  хаос...

 бережно припрятанные крестики, кулоны и цепочки чистятся и вешаются на стену... :-)))

я думаю не всё так быстро, как все ждут произойдёт...

1.новый год на носу+ все остальные праздники,

2. на торговка ещё не закончилась по уровням,

3. всё было бы слишком просто и ожидаемо так стрельнуть... так что горки ещё будут...

SEVER11:

естественно. время есть
вчера можно было взять по этой цене, но вчера  

 

 

червонцы Forever 

 

а вот евра на след. неделю:


 
pako:

  diving skill is a way down to precision
pako:

ну кросс то зачем нужон, деньги штоли лишние?
_new-rena:
че это кросс???
pako:
да, через бакс. не веришь - сложи спреды.

в принципе я уже посчитал прогнозную цену в рублях (тоже кросс). проста остается запомнить текущий котир в рублях и дождаться результатов референдума... в пятницу не было ещё смысла дергаться, равно как и щас, но прикинуть перспективы заранее не помешает.

не удивлюсь, если цена улетит ещё в пару раз, т.к на нефть надежда уже не велика и там надо сначала потери цены отбить... за счет чего - это уже вопрос

 
zoritch:

   эт не я, рен, эт форекстрейдингчартс пугают... :-)))

   когда кипр стрельнул - они такие же котиры в выходные светили... :-))) 

не, подстава это. Серебро стоит мертво у них же, ренд тоже.

У подобных ребят - http://www.xe.com/currencycharts/?from=XAU&amp;to=USD&view=1D - тоже ничего не изменилось. Так что глюки это, не расстраивайте народ , который не успел купить много

IRIP:

Приветик всем !

Что-то  всем форумом Еврочку покупать  собрались....

Странно.
Спасибо !
