FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 335
вот я хренею - в понедельник откроется по такой цене... :-))) безбрежное море медведев прыгает из окон и с крыш...
миллионы скулящих, что не добрали и потеряли, как поражённые Т-вирусом, бредут по обочинам дорог... хаос...
бережно припрятанные крестики, кулоны и цепочки чистятся и вешаются на стену... :-)))
я думаю не всё так быстро, как все ждут произойдёт...
1.новый год на носу+ все остальные праздники,
2. на торговка ещё не закончилась по уровням,
3. всё было бы слишком просто и ожидаемо так стрельнуть... так что горки ещё будут...
вчера можно было взять по этой цене, но вчера
червонцы Forever
а вот евра на след. неделю:
ну кросс то зачем нужон, деньги штоли лишние ?
че это кросс???
да, через бакс. не веришь - сложи спреды.
в принципе я уже посчитал прогнозную цену в рублях (тоже кросс). проста остается запомнить текущий котир в рублях и дождаться результатов референдума... в пятницу не было ещё смысла дергаться, равно как и щас, но прикинуть перспективы заранее не помешает.
не удивлюсь, если цена улетит ещё в пару раз, т.к на нефть надежда уже не велика и там надо сначала потери цены отбить... за счет чего - это уже вопрос
эт не я, рен, эт форекстрейдингчартс пугают... :-)))
когда кипр стрельнул - они такие же котиры в выходные светили... :-)))
не, подстава это. Серебро стоит мертво у них же, ренд тоже.
У подобных ребят - http://www.xe.com/currencycharts/?from=XAU&to=USD&view=1D - тоже ничего не изменилось. Так что глюки это, не расстраивайте народ , который не успел купить много
Приветик всем !
Что-то всем форумом Еврочку покупать собрались....
Странно.
Спасибо !