FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия

stranger:
Нет системы с жесткими правилами. Есть места в которых можно купить и где продать с малым риском и хорошим соотношением убыток\прибыль. Купить или продать при наличии определенных условий, которые в робот не забьешь, так как ИИ еще не изобретен.
до ИИ недолго осталось. потом резня наверно будет.  покупаем недвижку в НЗ.
 
iIDLERr:
Игорь, ты ж пойми, любой твой слив в любом месте более 15% - это приговор. нельзя шутить с теорвером. иначе ты лавиншикиланщик.
где слив какой слив - просадка была 6%.
 
Sdimm:
мах 2600, а после еще помакает  ))))
У меня тп на 2615, так шо не каркай)
 
stranger:
У меня тп на 2615, так шо не каркай)
Хе-хе,не сразу )))
 
iIDLERr:
до ИИ недолго осталось. потом резня наверно будет.  покупаем недвижку в НЗ.
Да завтра за воду из под крана мочить будут.
 
Sdimm:
Хе-хе,не сразу )))
Рассчитывал сотку по быстрому срубить, но тут Маня как начала цену туды-сюды гонять 
 
Speculator_:

 

Хороший импульс! 

точки сакральные? не? 

Ishim:

точки сакральные? не? 

чо та плохо учится. у него то звездочками, а у тебя пробойники какие то... стиля пока нет

скоро ошкурят и вернутся)))

 
iIDLERr:
у мну сделки на 2% риска. может я из другого говна слеплен? 

Тк жахать надо на все)))))))

Поминать мм, % риска и прочее здесь дурной тон) 

 

 

Картинко ))) 

