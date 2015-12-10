FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 59
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Нет системы с жесткими правилами. Есть места в которых можно купить и где продать с малым риском и хорошим соотношением убыток\прибыль. Купить или продать при наличии определенных условий, которые в робот не забьешь, так как ИИ еще не изобретен.
Игорь, ты ж пойми, любой твой слив в любом месте более 15% - это приговор. нельзя шутить с теорвером. иначе ты лавиншикиланщик.
мах 2600, а после еще помакает ))))
У меня тп на 2615, так шо не каркай)
до ИИ недолго осталось. потом резня наверно будет. покупаем недвижку в НЗ.
Хе-хе,не сразу )))
Хороший импульс!
точки сакральные? не?
точки сакральные? не?
чо та плохо учится. у него то звездочками, а у тебя пробойники какие то... стиля пока нет
скоро ошкурят и вернутся)))
у мну сделки на 2% риска. может я из другого говна слеплен?
Тк жахать надо на все)))))))
Поминать мм, % риска и прочее здесь дурной тон)
Картинко )))