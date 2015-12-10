FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 146

Spekul:
Значит точно нужно продавать евро
однофамилец ))))
 

 

Через 17 минут выход новостей! 

 
Spekul:

Ну новостной фон это временные скачки, посмотри на нефть, бакс всеравно возьмет свое и всех нагнет в итоге

Кстати по нефти первая цель 68, может пролететь даже без остановки, а если арабы надавят по сильнее то к концу этого года думаю можем увидеть и 56

Ниже не будет... поверь на слово...


 

 

Долил...

 
Speculator_:

 

Долил...

эх.. лучше бы не доливал
 
Spekul:
эх.. лучше бы не доливал
Всё нормально... Это есть смысл торговли. 
 

ЕвроЧиф как лягушка к змее-лезет под гипнозом к 20-ти без откатов,даже в 0 отсечь не могу:

 

 

 

Продать надо где то где красный овал...   

 

уровень входа в лонги на 2-3 месяца:


 
Speculator_:

 

Продать надо где то где красный овал...   

не надо сегодня продавать уже, сегодня пятница
