FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 146
Значит точно нужно продавать евро
Через 17 минут выход новостей!
Ну новостной фон это временные скачки, посмотри на нефть, бакс всеравно возьмет свое и всех нагнет в итоге
Кстати по нефти первая цель 68, может пролететь даже без остановки, а если арабы надавят по сильнее то к концу этого года думаю можем увидеть и 56
Ниже не будет... поверь на слово...
Долил...
Долил...
эх.. лучше бы не доливал
ЕвроЧиф как лягушка к змее-лезет под гипнозом к 20-ти без откатов,даже в 0 отсечь не могу:
Продать надо где то где красный овал...
уровень входа в лонги на 2-3 месяца:
