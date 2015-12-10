FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 367
Чиф меня уже зае...., сколько раз можно к одному и тому же месту.
порядок наводят. праздники вычеркивают
все по плану, цель по Евре будет взята...
а деревянный на часе взял тейк, откатит, возьмет на 4 часах:
... вставили значитцо занозки
трубу завернули взад...
дак эта. прикинь што ты в обменнике сидишь. и у тя товар кончился - чо делать будешь? вот и нет котировок по прямой....
Ты прикинь, что сидишь там и все прут за баксом, неделю, месяц, два, потом тишина, один пришел штуку баков сдал за рубли, второй две, третий.... И делай выводы. Спрос удовлетворен.
Еще как объяснять не знаю, я вам тут целую неделю Азбуку читал, картинки показывал, только что не танцевал танец сбора урожая)))))))
че там по EURCAD с поддержкой?
Илья, я посматриваю на кроссы, но так низко еще не пал))))
А вот сопротивление на чифе все там же - 9683. Продай и будь счастлив)