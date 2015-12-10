FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 367

Новый комментарий
 
Чиф меня уже зае...., сколько раз можно к одному и тому же месту.
[Удален]  
stranger:
Чиф меня уже зае...., сколько раз можно к одному и тому же месту.
порядок наводят. праздники вычеркивают. флетовый период по моему. по всем срокам и ТА развернуться уже пора давно. чо та тянут - хз...
 
_new-rena:
порядок наводят. праздники вычеркивают
Какой там нах порядок, продали и е...т моск.
 
stranger:
Чиф меня уже зае...., сколько раз можно к одному и тому же месту.

все по плану, цель по Евре будет взята...

а деревянный на часе взял тейк, откатит, возьмет на 4 часах:


[Удален]  
Ilij:

все по плану, цель по Евре будет взята...

а деревянный на часе взял тейк, откатит, возьмет на 4 часах:


... вставили значитцо занозки. конечна слишком наглый подъем. конечна надо было вставить, скока можно...
 
_new-rena:
... вставили значитцо занозки
трубу завернули взад...
[Удален]  
Ilij:
трубу завернули взад...
дак эта. прикинь што ты в обменнике сидишь. и у тя товар кончился - чо делать будешь? вот и нет котировок по прямой....
 
_new-rena:
дак эта. прикинь што ты в обменнике сидишь. и у тя товар кончился - чо делать будешь? вот и нет котировок по прямой....

Ты прикинь, что сидишь там и все прут за баксом, неделю, месяц, два, потом тишина, один пришел штуку баков сдал за рубли, второй две, третий.... И делай выводы. Спрос удовлетворен.

Еще как объяснять не знаю, я вам тут целую неделю Азбуку читал, картинки показывал, только что не танцевал танец сбора урожая))))))) 

 
stranger:

Ты прикинь, что сидишь там и все прут за баксом, неделю, месяц, два, потом тишина, один пришел штуку баков сдал за рубли, второй две, третий.... И делай выводы.

Еще как объяснять не знаю, я вам тут целую неделю Азбуку читал, картинки показывал, только что не танцевал танец сбора урожая))))))) 

че там по EURCAD с поддержкой?
 
Ilij:
че там по EURCAD с поддержкой?

Илья, я посматриваю на кроссы, но так низко еще не пал))))

А вот сопротивление на чифе все там же - 9683. Продай и будь счастлив)

1...360361362363364365366367368369370371372373374...871
Новый комментарий