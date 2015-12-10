FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 793
тиковая история с 70-го если я правильно понимаю?
нееее. она не поможет. для работы по рельсам нужно всего два тика любого ТФ и текущая реальная работа котира, которая может не совпасти с историей.
скальпер проверить, 1-3 пипки
Да плюнь ты на те рельсы и забудь, я тебе показывал где копать, бери лопату и иди туда)))
Фунта держал бы, но боюсь оставлять на их рождество, они уже все мысленно там)
Айдлер, ау, так ты что, просто поздороваться зашел?)
с каких пор у тебя машки?
я сегодня прикрою наверно все, чет ссыково оставлять
Так это непробиваемые!!!
И красиво)
Оставлю бай по йене и селл по евро, они уже погоды не делают, бу так бу.
с каких пор у тебя машки?
я сегодня прикрою наверно все, чет ссыково оставлять