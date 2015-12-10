FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 793

_new-rena:

тиковая история с 70-го если я правильно понимаю?

нееее. она не поможет. для работы по рельсам нужно всего два тика любого ТФ и текущая реальная работа котира, которая может не совпасти с историей.

нет, история только сессии , но не больше 2000
 
нееее. она не поможет. для работы по рельсам нужно всего два тика любого ТФ и текущая реальная работа котира.

Да плюнь ты на те рельсы и забудь, я тебе показывал где копать, бери лопату и иди туда)))
pako:
скальпер проверить, 1-3 пипки 
рельсы и скальпер не одно и то же. рельсы лучше пробовать от М30 и выше. на М1,5,15 можно только настроить алгоритм, понять ошибки, но не более.
 
тю
stranger:
Да плюнь ты на те рельсы и забудь, я тебе показывал где копать, бери лопату и иди туда)))
там не просто. я займусь этим, когда запущу прогу на реал. возможно завтра-послезавтра.
 

Фунта держал бы, но боюсь оставлять на их рождество, они уже все мысленно там)

 

Айдлер, ау, так ты что, просто поздороваться зашел?) 

с каких пор у тебя машки?

я сегодня прикрою наверно все, чет ссыково оставлять 

 
Так это непробиваемые!!!

И красиво) 

Оставлю бай по йене и селл по евро, они уже погоды не делают, бу так бу. 

железо-бетонные?
у меня по рельсам все пары кроме еньки двинули в бай, но не спят ))))
