Куплено возле синего треугольника, профит 2 фигуры, закрытие у синего прямоугольника, без стопа


 
Spekul:

Но стоп без сделки поставить стоп не выйдет. 
 
Speculator_:
тейк профит выставлен, без стоп лосса, можно и в ручную потом закрыться
 

По еврочифу сбываются худшие опасения-идёт к 20-ти..........

 

 

А еврофунту поклон-начал убирать просаду(по евро-чифу-фунту влез на середине диапазона-ушлёпок):

 

 

Сегодняшняя демка =( в обед открытая. Стартдепо 1000 лот 0.1

 

 

упал доход немножко, был 2800  

 
IRIP:

Круто! Тоже так хочу!  Каждый день и на реале!)
 
chepikds:
я тоже так хочу =)
 
IRIP:

ну и зря. Уже был первый сигнал на продажу по H4

Далеко оно не уйдет

 


Приветик !

На 1,2400  надо смотреть .



Реночка !   А   прогноз   скажешь ?  где  Еврочку  ждать.

Спасибо !
 
tuma88:

Предполагаю вот так. 

