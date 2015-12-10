FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 138
Куплено возле синего треугольника, профит 2 фигуры, закрытие у синего прямоугольника, без стопа
Но стоп без сделки поставить стоп не выйдет.
По еврочифу сбываются худшие опасения-идёт к 20-ти..........
А еврофунту поклон-начал убирать просаду(по евро-чифу-фунту влез на середине диапазона-ушлёпок):
Сегодняшняя демка =( в обед открытая. Стартдепо 1000 лот 0.1
Круто! Тоже так хочу! Каждый день и на реале!)
ну и зря. Уже был первый сигнал на продажу по H4
Далеко оно не уйдет
Приветик !
На 1,2400 надо смотреть .
Реночка ! А прогноз скажешь ? где Еврочку ждать.
Спасибо !
Предполагаю вот так.