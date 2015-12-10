FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 456
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А вот сейчас фиксы по доллару массивные, не боишься, будешь доливать?
Тяжко это перезаходить это же нужно постоянно пялиться в монитор. Проще не переносить стопы в бу.
жирнинька )))
купишь вертушку, не забудь пригласить полетать )))
пока тачку , что бы "дагональное" выдерживала )))
Тяжко это перезаходить это же нужно постоянно пялиться в монитор. Проще не переносить стопы в бу.
Так то оно так.
С другой стороны, если на старшем ТФ вход "попал", проще этот б/у остановить. И на полгода свободен с этим счетом. :-)
Фунт не хочет пробивать тройное днище, декабрь можно и попялится в монитор, чтобы текущие счета заморозить на среднесрок.
бай лимит поставил - 1.2155 . ходит как по рельсам ))))
бай лимит поставил - 1.2155 . ходит как по рельсам ))))
план на месяцок, да?
2365,2425,2206
ближайшие уровни.
И чуть перескочила его.
Это можно считать тест снизу ? и сигнал вниз ?
Спасибо !
гядишь к утру придёт, а кто то говорил долго ходит )))))