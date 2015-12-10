FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 456

gip:
А вот сейчас фиксы по доллару массивные, не боишься, будешь доливать?
доливать не буду ордер нормальный.
gip:
Тяжко это перезаходить это же нужно постоянно пялиться в монитор. Проще не переносить стопы в бу.
сколько стратегий перетестил.... тралл стопов всегда улучшает эквити, а вот при пробитии уровней - не пробовал просто переносить. наверно было бы ещё лучше
 
_new-rena:

жирнинька )))

купишь вертушку, не забудь пригласить полетать )))

пока тачку , что бы "дагональное" выдерживала  ))), пока рынок совпадает с моей ТС - посмотреть надо как с трендом будет справлятся
Ishim:
пока тачку , что бы "дагональное" выдерживала  )))
ок
 
gip:
Тяжко это перезаходить это же нужно постоянно пялиться в монитор. Проще не переносить стопы в бу.

Так то оно так.

С другой стороны, если на старшем ТФ вход "попал", проще этот б/у остановить. И на полгода свободен с этим счетом. :-)

Фунт не хочет пробивать тройное днище, декабрь можно и попялится в монитор, чтобы текущие счета заморозить на среднесрок.

 

бай лимит поставил - 1.2155 . ходит как по рельсам )))) 

Ishim:

бай лимит поставил - 1.2155 . ходит как по рельсам )))) 

план на месяцок, да?
 
_new-rena:
план на месяцок, да?
гядишь к утру придёт, а кто то говорил долго ходит )))))
 
stranger:

2365,2425,2206

ближайшие уровни. 

Дошла .
И чуть перескочила  его.
Это можно считать  тест снизу ? и   сигнал вниз ?
Спасибо !
Ishim:
гядишь к утру придёт, а кто то говорил долго ходит )))))
да уж, дала евра жару)))
