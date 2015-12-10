FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 737
Индекс могуч, он гоняет стаю туч! )
Могуч я, +28% за неделю)))
Ну, и Учитель там блох на пару копеек наловил)
индекс
а когда инет дадут вообще будет кранты (форексу)
(все косят и рубят один я лох((()
Сенсей, что то я совсем считать разучился((( Только что на калькуляторе кинул , +37.28%. Старею(
Ты заслуженный лох)))(шютка)
Поверь что далеко не все косят)))
stranger:
Научите меня косить. Очень хочу ))
Тебе к Сенсею, его проси, с меня учитель никакой)))
Да и что там учить, провел три линии на графике, ниже средней селл, выше - бай)))
Используешь ли ты стопы?)))