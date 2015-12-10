FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 737

21april:
Индекс могуч, он гоняет стаю туч! )

Могуч я, +28% за неделю)))

Ну, и Учитель там блох на пару копеек наловил) 

индекс

 

 
а когда инет дадут вообще будет кранты  (форексу)  

(все косят и рубят один я лох((() 

 
Сенсей, что то я совсем считать разучился((( Только что на калькуляторе кинул , +37.28%. Старею(

Ты заслуженный лох)))(шютка)

Поверь что далеко не все косят))) 

 

а чо ты там у евры под лоу нюхал ? 
 
artikul:
Используешь ли ты стопы?)))
Использую. А что, не стоит?
