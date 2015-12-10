FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 451
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
в легкую в любом месте можно пересечь график линией с углом под 45 град, не задумывался?
верхние линии то где - в небе же..
ты ещё всем расскажи про сщастие ))) (трейдерское)
Это ты только часть видишь. Их, линий такого типа которые якобы прогнозирую цену значительно больше. Проблема в том, несмотря на все это, прогнозировать это не позволяет.
Ага, конечно ))) Еще до того как Стренж гордо на новостях проторговал Бальшую свечку, я говорил, что ничего не случится, пока внизу не возникнет новое облако ))) Можете полюбоваться )))
Специально про три последние упомянул. Она как привязанная ходит из угла в угол.
Это ты только часть видишь. Их, линий такого типа которые якобы прогнозирую цену значительно больше. Проблема в том, несмотря на все это, прогнозировать это не позволяет.
К примеру, я могу нарисовать пять уровней на графике, одного из которых цена коснется с точностью до пипса. Но вот какого из них - хз.
Я их не вижу. Я их посчитал. И прогнозировать эти углы вполне себе позволяют.
Ага, конечно ))) Еще до того как Стренж гордо на новостях проторговал Бальшую свечку, я говорил, что ничего не случится, пока внизу не возникнет новое облако ))) Можете полюбоваться )))
вверху пунктирная голубая - тоже облако?
если автоматом рисуешь, то да, чо та в этом есть
нет там прогноза. кроме 3-х ещё есть. это - висяки на несколько месяцев...
классическое куклоразводилово...
(Утром писал)Валюты перекуплены были(не путать с парой) и,соответственно пара понижается,но с большой волантильностью,т.к. валюты имеют высокий потенциал.
А вот фунт и киви находятся по разные стороны баррикад-киви был перепродан утром:
А пропорции есть?
вверху пунктирная голубая - тоже облако?
если автоматом рисуешь, то да, чо та в этом есть