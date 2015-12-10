FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 451

Новый комментарий
 
_new-rena:

в легкую в любом месте можно пересечь график линией с углом под 45 град, не задумывался?

верхние линии то где - в небе же..

Специально про три последние упомянул. Она как привязанная ходит из угла в угол.
[Удален]  
Ishim:
ты ещё всем расскажи про сщастие ))) (трейдерское)
когда еньку уже мне продашь?
 
gip:
Это ты только часть видишь. Их, линий такого типа которые якобы прогнозирую цену значительно больше. Проблема в том, несмотря на все это, прогнозировать это не позволяет.

Ага, конечно ))) Еще до того как Стренж гордо на новостях проторговал Бальшую свечку, я говорил, что ничего не случится, пока внизу не возникнет новое облако ))) Можете полюбоваться )))

 

[Удален]  
Silent:
Специально про три последние упомянул. Она как привязанная ходит из угла в угол.
нет там прогноза. кроме 3-х ещё есть. это - висяки на несколько месяцев...
 
gip:

Это ты только часть видишь. Их, линий такого типа которые якобы прогнозирую цену значительно больше. Проблема в том, несмотря на все это, прогнозировать это не позволяет.

К примеру, я могу нарисовать пять уровней на графике, одного из которых цена коснется с точностью до пипса. Но вот какого из них - хз.

Я их не вижу. Я их посчитал. И прогнозировать эти углы вполне себе позволяют.

[Удален]  
artikul:

Ага, конечно ))) Еще до того как Стренж гордо на новостях проторговал Бальшую свечку, я говорил, что ничего не случится, пока внизу не возникнет новое облако ))) Можете полюбоваться )))

 

вверху пунктирная голубая - тоже облако?

если автоматом рисуешь, то да, чо та в этом есть

 
_new-rena:
нет там прогноза. кроме 3-х ещё есть. это - висяки на несколько месяцев...
А пропорции есть?
 
Ilij:

классическое куклоразводилово...


(Утром писал)Валюты перекуплены были(не путать с парой) и,соответственно пара понижается,но с большой волантильностью,т.к. валюты имеют высокий потенциал.

А вот фунт и киви находятся по разные стороны баррикад-киви был перепродан утром:


[Удален]  
Silent:
А пропорции есть?
про пропорции - не рассказывал. как их увидеть?
 
_new-rena:

вверху пунктирная голубая - тоже облако?

если автоматом рисуешь, то да, чо та в этом есть

Нет, это вычиляем уровень ))) Уровень 50% коррекции, как дедушка завещал. Светлая ему память. Смахнул слезу )))
1...444445446447448449450451452453454455456457458...871
Новый комментарий