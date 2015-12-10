FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 498

_new-rena:
скучно, когда поиски стратегии закончены.
:-))))))))))))))))))))))))))))
 
stranger:

На многие заходил, там просто дети по сравнению с этими))))

Мт5 так вообще ясельная группа))) 

А вы что уже большие?
Ishim:
А вы что уже большие?
А какой вопрос вас конкретно по торговле интересует?
 
Ishim:
А вы что уже большие?
Не такие как ВЫ, Учитель  мы не знаем будущего...
 
IvanIvanov:
А какой вопрос вас конкретно по торговле интересует?
меня никакой.
 
IvanIvanov:
А какой вопрос вас конкретно по торговле интересует?
Ты что, тссс, это же ОН... 
 
stranger:
Не такие как ВЫ, Учитель  мы не знаем будущего...
заладил с этим будущим - на Н1 Н4 будущего нет. Надо прошлое видеть. (и помнить)
stranger:
Ты что, тссс, это же ОН... 
Ааааа..... ой... он наверное знает....
 
stranger:
Ты что, тссс, это же ОН... 
слушай а кто ОН ? (ты так пишешь как будто от санитаров кто то убежал)
Ishim:
заладил с этим будущим - на Н1 Н4 будущего нет. Надо прошлое видеть. (и помнить)
Зачем помнить?
