FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 646

Новый комментарий
[Удален]  

сегодня в ветке шоу?

))) 

 
_new-rena:

сегодня в ветке шоу?

))) 

Да Учитель что то разволновался, наверное крокодайл не ловится)))))

Глянь новости по Воронежу, там все нормально?) 

 
IRIP:

Что происходит?

http://tass.ru/ekonomika/1648326&nbsp;

А что происходит - все нормально - просто кто-то уже чего-то знает что произойдет 17 го))
 
kwinto:
А что происходит - все нормально - просто кто-то уже чего-то знает что произойдет 17 го))
а что произойдет 17-ого?
 
знаю что будет 19, а вот про 17 ничего не знаю
 
IRIP:
а что произойдет 17-ого?
Заседание ФРС
[Удален]  
stranger:

Да Учитель что то разволновался, наверное крокодайл не ловится)))))

Глянь новости по Воронежу, там все нормально?) 

на сегодня уже ничего не запланировано))) но котировки не стоят на месте
 
stranger:

и здесь обещал показать:


 
stranger:

Да Учитель что то разволновался, наверное крокодайл не ловится)))))

Глянь новости по Воронежу, там все нормально?) 

ты даже с ФРС не можешь разобрться (((( (Воронеж от тебя далекооо )
 
Ilij:

и здесь обещал показать:


можешь не показвыть! верим!
1...639640641642643644645646647648649650651652653...871
Новый комментарий