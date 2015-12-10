FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 548
Ладно, не мешайте Учителю поднимать европейскую экоомику, а то щас нас всех погонят))))
Что с ним творится, думают сходить на 1440 или сразу всех к стенке)))
ну, пущщай думают...
а EURGBP и GBPCHF для свободных бабосов...
я к тому, что может быть в мт будет фьючерс, как в нинзе
да есть вроде...
не оно?
а цифры, вроде, похожие...
во, и декабрьский е
во, и декабрьский еIlij:
да есть вроде...
Ахтунг!!!, по фунту кидалово для бычар:
sell limit 57350
TP 56035
Ладно, не мешайте Учителю поднимать европейскую экоомику, а то щас нас всех погонят))))