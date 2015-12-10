FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 780

Ilij:

https://www.mql5.com/ru/forum/37348/page767

На 99-99.5 ставь.
 
Ilij:
какой инструмент, какой период?
Да на той картинке, на который пост.
 
IRIP:

"Путин: в русской экономике не будет диктатуры доллара!"sputniknews.com/politics/20141114/1014725978.html - Американские прошмандовки: "Вали Путина!"

"Сауди Арабия работает рука об руку с США дестабилизировать экономику России" http://www.infowars.com/the-engineered-fall-of-the-russian-ruble/ и https://www.youtube.com/watch?v=VT085isnyB0

"Российский денежный крэш рикошетирует по европейским банкам" http://www.zerohedge.com/news/2014-12-16/russia-contagion-spreads-european-banks-french-socgen-austrian-raiffeisen-plummet

"В Москве застрелился совладелец одной из финансовых компаний, передает Интерфакс со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Инцидент произошел в комнате гостиницы на Моховой улице. http://top.rbc.ru/rbcfreenews/54908ddf2ae59619d09fd01e?utm_source=newsmail&utm_medium=news&utm_campaign=news_mail2

Тёрки сильные будут.

Правительство обязало обнародовать доходы Сечина, Якунина и Миллера
Правительство обязало обнародовать доходы Сечина, Якунина и Миллера
  • www.rbc.ru
В числе тех, кого постановление правительства обязывает раскрыть свои доходы в сети Интернет – президент РЖД Владимир Якунин, президент «Роснефти» Игорь Сечин и глава правления «Газпрома» Алексей Миллер. Всего в перечень, утвержденный постановлением правительства №883 от 7 октября 2013 года, входят руководители более чем 60 организаций...
 
Silent:
Да на той картинке, на который пост.
15,16 бары с конца
 

а картинки кто - то тырит отсюда...

беда...

 
Ilij:
15,16 бары с конца

По ходу, поздно, потёрли. Ладно, я так запишу.

"Облако", она же "тень на облаке" (зависит от позиции), правильное название паттерна - "сговор пацанов".

Спасибо.

 
Silent:

Тёрки сильные будут.

 
Ilij:

а картинки кто - то тырит отсюда...

беда...

Как это? 
[Удален]  
stranger:
На 99-99.5 ставь.

9860 малясечкой 9985 гараздо крупнее

 
Ilij:

а картинки кто - то тырит отсюда...

беда...

stranger:
Как это? 

По ходу, завуалированный мат. Цензура детектед.

