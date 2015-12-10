FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 780
какой инструмент, какой период?
"Путин: в русской экономике не будет диктатуры доллара!"sputniknews.com/politics/20141114/1014725978.html - Американские прошмандовки: "Вали Путина!"
"Сауди Арабия работает рука об руку с США дестабилизировать экономику России" http://www.infowars.com/the-engineered-fall-of-the-russian-ruble/ и https://www.youtube.com/watch?v=VT085isnyB0
"Российский денежный крэш рикошетирует по европейским банкам" http://www.zerohedge.com/news/2014-12-16/russia-contagion-spreads-european-banks-french-socgen-austrian-raiffeisen-plummet
"В Москве застрелился совладелец одной из финансовых компаний, передает Интерфакс со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Инцидент произошел в комнате гостиницы на Моховой улице. http://top.rbc.ru/rbcfreenews/54908ddf2ae59619d09fd01e?utm_source=newsmail&utm_medium=news&utm_campaign=news_mail2
Тёрки сильные будут.
Да на той картинке, на который пост.
а картинки кто - то тырит отсюда...
беда...
15,16 бары с конца
По ходу, поздно, потёрли. Ладно, я так запишу.
"Облако", она же "тень на облаке" (зависит от позиции), правильное название паттерна - "сговор пацанов".
Спасибо.
Тёрки сильные будут.
а картинки кто - то тырит отсюда...
беда...
На 99-99.5 ставь.
9860 малясечкой 9985 гараздо крупнее
а картинки кто - то тырит отсюда...
беда...
Как это?
По ходу, завуалированный мат. Цензура детектед.