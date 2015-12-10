FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 193

IRIP:

вообще, сколько лет на форуме, не понимаю, откуда все эти выводы?!

флеты, лои и прочее. Неужели в завтрашний день могут смотреть не только лишь все?!!! (с) 

Вот я сколько лет уже на форуме и постоянно читаю такие заключения безаляпиционные! Вообще то это позиция лентяя - вы хоть по чему нибудь статистику набирали? хотя бы на Н1. (тут столько перебрато перепроверено)
 
IRIP:

байлимит ХОТЯ-бы от 1,2195

боюсь не дойдёт ((( а на 22 бай правильно - следующий бай )))

 

доп. свою ошибку по лосю вижу - купил вверху канала ((((( 

Ishim:

боюсь не дойдёт ((( а на 22 бай правильно - следующий бай )))

доп. свою ошибку по лосю вижу - купил вверху канала ((((( 

ну то то же, тем боле на падающем тренде
 
Ishim:
Вот я сколько лет уже на форуме и постоянно читаю такие заключения безаляпиционные! Вообще то это позиция лентяя - вы хоть по чему нибудь статистику набирали? хотя бы на Н1. (тут столько перебрато перепроверено)
я с 2004 года на форумах форекс ;-)
 
Ishim:

боюсь не дойдёт ((( а на 22 бай правильно - следующий бай )))


Да, там не только покупка вверху канала, там еще и ошибка постоения канала. Попобуй отсечь горизонтальные параллели, оставив только угловые

которые строятся от хаев дневных и видны на часах 

kwinto:
Знает.. еще как знает ) вот обновит евра лоу 1,2357 и тогда до февраля будет падать - либо будет большой флет (возврат к 26ой - 27ой, но к февралю опять перелоу)
минимальная ближайшая поддержка 1,21 мне кажется. больше мыслей нет, кроме тех, что стремительное движение вверх также не исключено до середины января но предпосылок такого движения пока нет.
 
IRIP:

Да, там не только покупка вверху канала, там еще и ошибка постоения канала. Попобуй отсечь горизонтальные параллели, оставив только угловые

которые строятся от хаев дневных и видны на часах 

да ошибка, вот теперь видно канал - 6 касаний! да они дольше и не живут.  (его отрезал нисходящий канал - поэтому то и не сходила на 26)

Ishim:

да ошибка, вот теперь видно канал - 6 касаний! да они дольше и не живут. 

про этот канал (с 18-го смотрим) я уже сегодня полковнику говорил что, он липовый и от кукла, точнее от маркета.
 
_new-rena:
про этот канал я уже сегодня полковнику говорил что, он липовый и от кукла.
основной паттерн - канал, всё по каналам каждый пик! формация ГиП - это внутри канала и смотреть гип проведя правильный канал! кучу ложных отсеешь соотношение 1/10. На всех паттернах кукла соотношение прибыль/убыток 1/10. (завязав глаза и открываясь например по звонку в дверь - можно и не проиграть - в крайнем случае спред)
 
Ishim:

да ошибка, вот теперь видно канал - 6 касаний! да они дольше и не живут.  (его отрезал нисходящий канал - поэтому то и не сходила на 26)

на 2330 смотри как оттолкнется )))
