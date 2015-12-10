FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 193
вообще, сколько лет на форуме, не понимаю, откуда все эти выводы?!
флеты, лои и прочее. Неужели в завтрашний день могут смотреть не только лишь все?!!! (с)
байлимит ХОТЯ-бы от 1,2195
боюсь не дойдёт ((( а на 22 бай правильно - следующий бай )))
доп. свою ошибку по лосю вижу - купил вверху канала (((((
Вот я сколько лет уже на форуме и постоянно читаю такие заключения безаляпиционные! Вообще то это позиция лентяя - вы хоть по чему нибудь статистику набирали? хотя бы на Н1. (тут столько перебрато перепроверено)
Да, там не только покупка вверху канала, там еще и ошибка постоения канала. Попобуй отсечь горизонтальные параллели, оставив только угловые
которые строятся от хаев дневных и видны на часах
Знает.. еще как знает ) вот обновит евра лоу 1,2357 и тогда до февраля будет падать - либо будет большой флет (возврат к 26ой - 27ой, но к февралю опять перелоу)
да ошибка, вот теперь видно канал - 6 касаний! да они дольше и не живут. (его отрезал нисходящий канал - поэтому то и не сходила на 26)
про этот канал я уже сегодня полковнику говорил что, он липовый и от кукла.
да ошибка, вот теперь видно канал - 6 касаний! да они дольше и не живут. (его отрезал нисходящий канал - поэтому то и не сходила на 26)