FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 258
))) а чо с депом будет - не посмотрел значит....
возьми выше ТФ, ну чо ты маешься?
там глухо! - в том танке никого нет.
То ты говоришь их двое, то нет никого)))
Да не определит советник уровни.
а не пирамидку ли построить?
и здесь:
а не пирамидку ли построить?
Там чо хочешь - байкнуть?
ничего не хочу, цель показал...и входы
а так продал:
ничего не хочу, цель показал...и входы
а так продал:
по евро...
очень резонно, но
мое мнение - верхний вход в бай убъет весь профит. в целом - стратегия похожа на создание положительных локов. это долго, учитывая цели и то что евро, и не для ручной.