FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 258

[Удален]  
Ishim:
ок. завтра посмотрим начало - как пойдет.
 
_new-rena:

))) а чо с депом будет - не посмотрел значит....

возьми выше ТФ, ну чо ты маешься?

там глухо! - в том танке никого нет.
 
Ishim:
То ты говоришь их двое, то нет никого)))
 
stranger:
ну это и есть танки!
 
stranger:
Да не определит советник уровни.
что мешает задать параметры?
 

а не пирамидку ли построить?


 

и здесь:


[Удален]  
Ilij:

Там чо хочешь - байкнуть?
 
_new-rena:
ничего не хочу, цель показал...и входы

а так продал:


[Удален]  
Ilij:

по евро...

очень резонно, но

мое мнение - верхний вход в бай убъет весь профит. в целом - стратегия похожа на создание положительных локов. это долго, учитывая цели и то что евро, и не для ручной.

