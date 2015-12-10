FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 390

_new-rena:
ты работаешь по сигналам Зорича ???? Опачки ...
я в завязке (((
 
_new-rena:
ты работаешь по сигналам Зорича ???? Опачки ...
Как ты так можешь думать об Учителе???!!!!! 
Ishim:
я в завязке (((

ага, вычислили )))) сразу в кусты )))) А ведь вчера нам писал и писал. Правильно я понял, что не чисто тут...

О, Учитель !!! (с учетом поста выше), каюсь, я не прав

 
_new-rena:

ага, вычислили )))) сразу в кусты )))) А ведь вчера нам писал и писал. Правильно я понял, что не чисто тут...

О, Учитель !!! (с учетом поста выше), каюсь, я не прав

Так мы все не правы, тока ОН...
 
_new-rena:
ага, вычислили )))) сразу в кусты )))) А ведь вчера нам писал и писал. Правильно я понял, что не чисто тут...
да это была шутка )))))))))) вчера и сегодня )))))))))))) (учите теорию Эллиота и букварь, Удачных торгов!!)
stranger:
Так мы все не правы, тока ОН...

безусловно, тока ОН !

покинул нас...

Ishim:
да это была шутка )))))))))) вчера и сегодня )))))))))))) (учите теорию Эллиота и букварь, Удачных торгов!!)

дак Спекулятор - тоже плод твоих Познаний и Учений? тот тоже сам себе на уме нарубил бабосов и нету его тут...

а нам не до шуток ((((

показал бы хоть один скринчик по еврику...

 

 
_new-rena:

дак Спекулятор - тоже плод твоих Познаний и Учений? тот тоже сам себе на уме нарубил бабосов и нету его тут...

а нам не до шуток ((((

показал бы хоть один скринчик по еврику...

смотри пробойники , на пробое каждого лоу заходят боты - их потом по бу выбивают. (но частично они фиксятся)))))по 5 пипок) 

Ishim:

смотри пробойники , на пробое каждого лоу заходят боты - их потом по бу выбивают. (но частично они фиксятся)))))по 5 пипок) 

сенкс

а ведь про боты ты прав - это песня памяти пипсовщикам.

