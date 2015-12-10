FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 390
ты работаешь по сигналам Зорича ???? Опачки ...
я в завязке (((
ага, вычислили )))) сразу в кусты )))) А ведь вчера нам писал и писал. Правильно я понял, что не чисто тут...
О, Учитель !!! (с учетом поста выше), каюсь, я не прав
Так мы все не правы, тока ОН...
безусловно, тока ОН !
покинул нас...
да это была шутка )))))))))) вчера и сегодня )))))))))))) (учите теорию Эллиота и букварь, Удачных торгов!!)
дак Спекулятор - тоже плод твоих Познаний и Учений? тот тоже сам себе на уме нарубил бабосов и нету его тут...
а нам не до шуток ((((
показал бы хоть один скринчик по еврику...
смотри пробойники , на пробое каждого лоу заходят боты - их потом по бу выбивают. (но частично они фиксятся)))))по 5 пипок)
сенкс
а ведь про боты ты прав - это песня памяти пипсовщикам.