FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 671
Хотят евро продавать хоть кол им теши)))
Я долго крепился, чтобы не встрять в ваш спор относительно евры ))) Простите меня )))
ну хочешь посоли....
так ты же не закрылся)) чего в лок не встал????
накрыли твоего хозяина котировки - сайт недоступен.. графики смотри.. (только что). я там на рубь смотрел. аля улю...
жарко чо та)))
У меня как бы автоторговля, извините )))
https://www.mql5.com/ru/forum/3457/page2531#comment_1237542
я плакал :-)))
Там рыдать надо)
А Сенсей то наш что то совсем не того, уже не о заработать думает, а чтобы стоп не достали)))
Там рыдать надо)
А Сенсей то наш что то совсем не того, уже не о заработать думает, а чтобы стоп не достали)))