FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 147
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Здесь продам
уровень входа в шорты:
Здесь продам
Выход из треугольника вниз был ложным, смотри как цена отскочила, теперь вверх
уровень входа в шорты:
уровень входа в шорты:
Всё я спать пошел.
Не, оч. плохой вход (на тот момент).
Поддался эмоциям. Продавать на лоях и покупать на хаях... надо иметь стальные яйца, такие как у местного Учителя.
)))
Всё я спать пошел.
Привет! по евро/йена есть у тебя уровень? нарисуй?
продажи пока не рассматриваем, лонги кроем на этих уровнях
продажи пока не рассматриваем, лонги кроем на этих уровнях
ну да у меня 150.50 и большой откат, тут до того ещё один небольшой уровень затерялся! -143 - 144 должно немного откатить - нет и нет (((((((((((((
да спасибо!