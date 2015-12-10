FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 147

Здесь продам 

 

уровень входа в шорты:


 
Здесь продам 

Выход из треугольника вниз был ложным, смотри как цена отскочила, теперь вверх


 
уровень входа в шорты:


да уж, ничего не понятно
 
уровень входа в шорты:


Привет! по евро/йена есть у тебя уровень? нарисуй?
 

Всё я спать пошел. 

 
Не, оч. плохой вход (на тот момент).

Поддался эмоциям. Продавать на лоях и покупать на хаях... надо иметь стальные яйца, такие как у местного Учителя. 

))) 

https://www.mql5.com/ru/users/stranger  - пропал что то он (((( ветку замулил и пропал... (а мы тут стебёмся клоуны)
 
Всё я спать пошел. 

охренеть
 
Привет! по евро/йена есть у тебя уровень? нарисуй?

продажи пока не рассматриваем, лонги кроем на этих уровнях


 
продажи пока не рассматриваем, лонги кроем на этих уровнях


ну да у меня 150.50 и большой откат, тут до того ещё один небольшой уровень затерялся! -143 - 144 должно немного откатить - нет и нет (((((((((((((

да спасибо! 

