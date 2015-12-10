FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 667
у нас только начинается раунд...
Так у вас президент Сталин и живете вы в СССР?)
с тех пор и не признали
Ты Вовану звякни и спроси) Лучше у Ельцина, конечно, но немного затруднительно)))
уже жду ответ и дал своё предложение по созданию российского валютного рынка и нац-банка своими силами и все бабки с форы вывел по хорошему курсу, спасибо ей на этом
Учителя в председатели роснацбанка!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Когда будет выступать, то все будут понимать только слова, смысл выступления - нет))))
главно уже есть кто умеет начислять зарплатку. это уже пол дела почти)))
Не вздумай. Тех кто умеет считать гони нах, воровать будут)))))
да нееее. соус ФСБ у нас всегда был жостким. я ж в Роснефти работал. служебные расследования, знаешь, совсем не сахар...
так что мне вдвойне обидно и за нефть и за рубь.
выше же написал - скоро полетят головы, много уже есть за что.... ВВП так просто это всё не оставит. после новогодних каникул устаканится, если не за неделю.
во во. тут к комментариям голов уже доверия нет.
сегодня-завтра 100-чку в легкую могут...
откажутся я думаю от такого курса и делов