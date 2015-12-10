FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 667

Ilij:

у Вас?

у нас только начинается раунд...


Если у НАС, то у нас вообще ни ..я нет, ни власти, ни полезных ископаемых, вообще ни уя))))
[Удален]  
stranger:

Так у вас президент Сталин и живете вы в СССР?) 

с тех пор и не признали
 
_new-rena:
Ты Вовану звякни и спроси) Лучше у Ельцина, конечно, но немного затруднительно)))
[Удален]  
stranger:
уже жду ответ и дал своё предложение по созданию российского валютного рынка и нац-банка РФ своими силами и все бабки с форы сегодня вывел по хорошему курсу, спасибо ей на этом
 
_new-rena:
Учителя в председатели роснацбанка!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Когда будет выступать, то все будут понимать только слова, смысл выступления - нет)))) 

[Удален]  
stranger:

Учителя в председатели роснацбанка!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

главно уже есть кто умеет начислять зарплатку в рублях. это уже пол дела почти)))
 
_new-rena:
Не вздумай. Тех кто умеет считать гони нах, воровать будут)))))
[Удален]  
stranger:
да нееее. соус ФСБ у нас всегда был жостким. я ж в Роснефти работал. служебные расследования, знаешь, совсем не сахар...

так что мне вдвойне обидно и за нефть и за рубь.

выше же написал - скоро полетят головы, много уже есть за что.... ВВП так просто это всё не оставит. после новогодних каникул устаканится, если не за неделю.

 
[Удален]  
stranger:

во во. тут к комментариям голов уже доверия нет.

сегодня-завтра 100-чку в легкую могут...

откажутся я думаю от такого курса и делов

