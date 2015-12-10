FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 621

[Удален]  
IRIP:
думаю, главное не вверху не продавать и не внизу не покупать... 
вверху - покупать и внизу продавать надо, это имелось ввиду?
 
_new-rena:
вверху - покупать и внизу продавать надо, это имелось ввиду?
У каждого свой вверх и низ(взгляд), а рынок рассудит...)
 
21april:
У каждого свой вверх и низ, а рынок рассудит)

верх низ у всех один и тот же... Главное - 

 

НЕ вверху непокупать и

не внизу непродавать 

[Удален]  
IRIP:

верх низ у всех один и тот же... Главное - 

 

НЕ вверху непокупать и

не внизу непродавать 

"не" на "не" получается отрицание отрицания. т.е. читать без обоих "не"?

ИРИП, опять пивко ? )))

 
zoritch:

ребята, помогите, зачем я покупаю рубль ?

 и всякие кады, зары... почему бы не купить везде доллар ? и отдыхать...

 я не знаю, моя мечущаяся натура не может дать покоя воспалённому мозгу...

 что-то не так в этом мире, вдаль летящем, сквозь столетия... 

... :-)))

Вторая часть твоей Мантры какая-то сильно по-русски...........а вот эта ничего,если нараспев,слегка раскачиваясь.
 
gnawingmarket:
Вторая часть твоей Мантры какая-то сильно по-русски...........а вот эта ничего,если нараспев,слегка раскачиваясь.

  почему мой друг детства Юрка Розанов, признанный лучшим футбольным комментатором каких-то непонятных каналов Футбол-1, Футбол-2,

  сбежал оттуда, как ветром сдутый... :-)))

 
_new-rena:

"не" на "не" получается отрицание отрицания. т.е. читать без обоих "не"?

ИРИП, опять пивко ? )))

вот так и на форексе
[Удален]  

зацепило все таки

 

[Удален]  
IRIP:
вот так и на форексе

весьма филосовский подход, т.е. нельзя туда, куда не понятно. однозначно - лупить демо)))

да ладно )))

 
