FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 621
думаю, главное не вверху не продавать и не внизу не покупать...
вверху - покупать и внизу продавать надо, это имелось ввиду?
У каждого свой вверх и низ, а рынок рассудит)
верх низ у всех один и тот же... Главное -
НЕ вверху непокупать и
не внизу непродавать
"не" на "не" получается отрицание отрицания. т.е. читать без обоих "не"?
ИРИП, опять пивко ? )))
ребята, помогите, зачем я покупаю рубль ?
и всякие кады, зары... почему бы не купить везде доллар ? и отдыхать...
я не знаю, моя мечущаяся натура не может дать покоя воспалённому мозгу...
что-то не так в этом мире, вдаль летящем, сквозь столетия...
... :-)))
Вторая часть твоей Мантры какая-то сильно по-русски...........а вот эта ничего,если нараспев,слегка раскачиваясь.
почему мой друг детства Юрка Розанов, признанный лучшим футбольным комментатором каких-то непонятных каналов Футбол-1, Футбол-2,
сбежал оттуда, как ветром сдутый... :-)))
зацепило все таки
вот так и на форексе
весьма филосовский подход, т.е. нельзя туда, куда не понятно. однозначно - лупить демо)))
да ладно )))