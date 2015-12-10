FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 163
Глупости ,делаете вид ,что никто, ничего не понимает - не нужно фильм про черепашек ниндзя крутить . Со своим самоваром в Тулу не ездят .
Насчёт самовара прав-неприлично диктовать правила тому Кто платит за ресурс и содержит сервер...
Бикус,зачем Тебе нужно чтобы евра падала? Сегодня её снижение стандартное для флета,в соответствии с волновой теорией Элиотта-всю прошлую неделю флетовала,это называется наторговка.........вообще не пойму этого физического явления в природе...........то ли акулы притихли и Мы видим шум рынка,то ли инопланетяне перестраивают канал связи........но знаю-рынок может кинуть куда угодно,а скорее куда не ждём. На Моём скрине цену к среде-четвергу зажимает классический треугольник и не удивлюсь,если пробьёт вверх.
стою в селе ...отработала третья волна= коррекция, жду импульс вниз около 21 11 14
Серьёзная у Тебя графика. Насчёт импульса посмотрим. Интересно. Спасибо.
попробую луня
купить:
Глупости ,делаете вид ,что никто, ничего не понимает - не нужно фильм про черепашек ниндзя крутить . Со своим самоваром в Тулу не ездят .
Может, всё проще - кто то божий дар с яичницей попутал? //-- и это не stranger
Так ещё умудряются в открытую сторонний терминал рекламировать - так невзначай
Самому то не смешно?