Глупости ,делаете вид ,что никто, ничего не понимает - не нужно фильм про черепашек ниндзя  крутить . Со своим самоваром в Тулу не ездят .
 
Глупости ,делаете вид ,что никто, ничего не понимает - не нужно фильм про черепашек ниндзя  крутить . Со своим самоваром в Тулу не ездят .
Насчёт самовара прав-неприлично диктовать правила тому Кто платит за ресурс и содержит сервер....на Кипре,с другой стороны-если не нравимся и к нам не надо со своим самоваром,а насчёт черепашек не понял.
 
Вопрос не в тему,но один раз можно: У Меня Nissan X-trail. Хочу шины менять. Мучаюсь-или Bridgestone Dueler A/T D697 RBT или Dunlop Grandtrek AT3 или Yokohama Geolandar A/T-S G012 . Кто-нибудь,что-нибудь может сказать. Спасибо.
 
Насчёт самовара прав-неприлично диктовать правила тому Кто платит за ресурс и содержит сервер...
Так ещё умудряются в открытую сторонний терминал рекламировать - так невзначай 
 
Бикус,зачем Тебе нужно чтобы евра падала? Сегодня её снижение стандартное для флета,в соответствии с волновой теорией Элиотта-всю прошлую неделю флетовала,это называется наторговка.........вообще не пойму этого физического явления в природе...........то ли акулы притихли и Мы видим шум рынка,то ли инопланетяне перестраивают канал связи........но знаю-рынок может кинуть куда угодно,а скорее куда не ждём. На Моём скрине цену к среде-четвергу зажимает классический треугольник и не удивлюсь,если пробьёт вверх.

 



стою в селе ...отработала третья волна= коррекция, жду импульс вниз около  21 11 14

 
стою в селе ...отработала третья волна= коррекция, жду импульс вниз около  21 11 14

Серьёзная у Тебя графика. Насчёт импульса посмотрим. Интересно. Спасибо.
 
Серьёзная у Тебя графика. Насчёт импульса посмотрим. Интересно. Спасибо.
Посмотрел только что на картинку...и наверное нужно еще глянуть на процесс с низу...и тогда можно будет уточнить откуда стартонем и дату тоже можно посмотреть и  уточнить...
 

попробую луня

купить:


 
Стренджер!, приходи ко мне в ветку прогнозов! и рисуй чо хочешь! (никто тебя не тронет! )
 
Глупости ,делаете вид ,что никто, ничего не понимает - не нужно фильм про черепашек ниндзя  крутить . Со своим самоваром в Тулу не ездят .

Может, всё проще - кто то божий дар с яичницей попутал? //-- и это не stranger

Так ещё умудряются в открытую сторонний терминал рекламировать - так невзначай 

Самому то не смешно?

