FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 219

Ishim:
от старой тс остался - весь ход вниз взят селлами. (да и не тебе это писал - зачем тебе это? - из дома выгонят!)
Шаман, как там в Воронеже, сало есть?)))
 

Еврофунт.... )))

 

 

А если серьезно, то нам это понять не дано, разве что Учитель сам объяснит  

привет! где пропадал?

... (во написали, зачитаешься)))))

а то тут без тебя кукла кормят...

 
а я чо делаю - предположил новый сценарий выставил отложенник! (30 числа закрою висяки - что бы тесту не мешали), а тебе через каждые 50 пипок лои с хаями мерещатся. (это на м5 был лоу - ладно проехали)
 
не знаю я там не был не разу, сало скорее всего есть - а где его нет!
не а, лучше в ночь с 29 на 30.... )))
 
Так я кроссы вообще не торгую, а тут скрин на форуме глянул - как раз его солить пора было)
 
Тоже дело случая )))
 
а вот ещё был такой случай..... (вы это самогонку гоните - дешевле в транс входить)
 
демоскринами сыт не будешь (((
