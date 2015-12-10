FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 533

Ishim:
на 2750 ничего нет?

у тебя там байки?

если да, то мы тама обязательно постараемся остановиться в ближайшем году

 

oh, no... help...

 

 
_new-rena:

у тебя там байки?

если да, то мы тама обязательно постараемся остановиться в ближайшем году

в планах этот год ))))
zoritch:

oh, no... help...

 

ткни туда мышой, не слушай его...
Ishim:
в планах этот год ))))
вполне возможно. не так уж и далеко
 
_new-rena:
ткни туда мышой, не слушай его...

  я чё баран что-ли... :-))) ты на спред глянь...

  

zoritch:
  я чё баран что-ли... :-))) ты на спред глянь...

ааа, понял о чем ты))) говорил же что, то что в Европе за прибыль катит, в России - не поймуть... )))))))))

скажу тебе так - это ишо по божески.

вообще то вот спред:

http://www.sberbank.ru/moscow/ru/quotes/currencies/

_new-rena:

ааа, понял о чем ты))) говорил же то что в Европе за прибыль катит, в России - не поймуть...

скажу тебе так - это ишо по божески.

вообще то вот спред:

http://www.sberbank.ru/moscow/ru/quotes/currencies/

   реночка, рубль явно веселей, чем так зевать, сидеть... :-)))

   

zoritch:

   реночка, рубль явно веселей, чем так зевать, сидеть... :-)))  

да я не скучаю )))

рубль пока не хочу, пусть они тама успокоятся сначала, а я стратежку прикину по нему...

 

Поправил расклад с учетом понедельника:

бабосы в палках!!!

