FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 533
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
на 2750 ничего нет?
у тебя там байки?
если да, то мы тама обязательно постараемся остановиться в ближайшем году
oh, no... help...
у тебя там байки?
если да, то мы тама обязательно постараемся остановиться в ближайшем году
oh, no... help...
в планах этот год ))))
ткни туда мышой, не слушай его...
я чё баран что-ли... :-))) ты на спред глянь...
я чё баран что-ли... :-))) ты на спред глянь...
ааа, понял о чем ты))) говорил же что, то что в Европе за прибыль катит, в России - не поймуть... )))))))))
скажу тебе так - это ишо по божески.
вообще то вот спред:
http://www.sberbank.ru/moscow/ru/quotes/currencies/
ааа, понял о чем ты))) говорил же то что в Европе за прибыль катит, в России - не поймуть...
скажу тебе так - это ишо по божески.
вообще то вот спред:
http://www.sberbank.ru/moscow/ru/quotes/currencies/
реночка, рубль явно веселей, чем так зевать, сидеть... :-)))
реночка, рубль явно веселей, чем так зевать, сидеть... :-)))
да я не скучаю )))
рубль пока не хочу, пусть они тама успокоятся сначала, а я стратежку прикину по нему...
Поправил расклад с учетом понедельника:
бабосы в палках!!!