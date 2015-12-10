FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 459

_new-rena:

а ну, покурим...

даааа ))))

Стренжа видимо пиво уложило седня, такую экзотическую торговлю пропустил...

он похоже - провтыкал ))))
[Удален]  
Ishim:
да он лилового бомбил и по евре в покупках был. так то всё норм, проста пиво - бархатное, оно ведь тёмное, а значит с ног валит
 
Ishim:
Если чем то конкретно заниматься (валютной парой,коррекциями, длинной импульса) то всё можно предсказать - с макс точностью 10 - 50 пп.

Эт точно.

Вчера только сидел с флагами думку думал, сколько способов у рынка их разрулить

(Стрелками подготовка, прямоугольник собственно флаг, воолще классический, голубенькая уровень краткосрочного невозврата)

Ответ от рынка не заставил себя ждать :-)

 

Ну что, профессора с Учителем успокоили?)))

Странные ребята, ждуть где продать евро, утром и уровни написал и... купил-закрыл, тьфу))) 

 
Ishim:
это похоже не трава )))) (какая то хим. новинка) 
Спайс это!
 
Ishim:
Продал? Не? Кури дальше)))
 
А Я с евры соскочил в несколько пунктов прибыли........и был прав-на 2280 убило бы стоп..........если б кросс-поставил бы лимит,а так не хватает инфы-вобьёт ещё в землю по самый череп.
 
Fisht_1:
А что в календаре не было инфы о времени объявления ставки?)))

Кстати, с продажами евроауда завязывай, 1.50, а пройдет - так там космос) 

 
stranger:

Странные ребята, ждуть где продать евро, утром и уровни написал и... купил-закрыл, тьфу))) 

Ну да, свои уровни, конечно, видел только ты, причем утром ))) Просто глыба дэй-трейдинга )))
 
artikul:
Профессор, пойдите еще пару баксов на счет закиньте) С Учителем пообщайтесь, погорюйте вместе, сопли друг другу утрите)
