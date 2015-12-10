FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 459
а ну, покурим...
даааа ))))
Стренжа видимо пиво уложило седня, такую экзотическую торговлю пропустил...
он похоже - провтыкал ))))
Если чем то конкретно заниматься (валютной парой,коррекциями, длинной импульса) то всё можно предсказать - с макс точностью 10 - 50 пп.
Эт точно.
Вчера только сидел с флагами думку думал, сколько способов у рынка их разрулить
(Стрелками подготовка, прямоугольник собственно флаг, воолще классический, голубенькая уровень краткосрочного невозврата)
Ответ от рынка не заставил себя ждать :-)
Ну что, профессора с Учителем успокоили?)))
Странные ребята, ждуть где продать евро, утром и уровни написал и... купил-закрыл, тьфу)))
это похоже не трава )))) (какая то хим. новинка)
А Я с евры соскочил в несколько пунктов прибыли........и был прав-на 2280 убило бы стоп..........если б кросс-поставил бы лимит,а так не хватает инфы-вобьёт ещё в землю по самый череп.
А что в календаре не было инфы о времени объявления ставки?)))
Кстати, с продажами евроауда завязывай, 1.50, а пройдет - так там космос)
Ну да, свои уровни, конечно, видел только ты, причем утром ))) Просто глыба дэй-трейдинга )))