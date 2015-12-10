FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 785

artikul:
42  рубля будет ))) Мне лучше знать что и куда идет )))
Не, профессор, такие слова в светской беседе недопустимы)))
 
Кто-то должен вас держать в тонусе, пока Учитель в заточении )))
О! Ок.  )))

Не пойдёт он внизззз, дураков нет. Рубель не бакас, менталитет не тот. У норм. чуваков много денеггг в бакесах и им падение не в жилку)))

 
Причем тут людская глупость? ))) Чистая математика и ничего личного )))
дак щас тариться самое время. завтрашний курс уже выше текущего, если порыть чуток - 54.57
 

 

сегодня с опозданием, так что сори)

 
Ну так тарься )))
маржу со спредом опустят, тогда))) щас - не фонтан 2,5р пережидать и почти 50 баков в маржу за минимальный лот ))))))
 
Я пробовал, свободно 852$, нажимаю бай 0.05, а в ответ - у вас недостаточно средств, я маленько офигел и забил)))))
 
_new-rena:
маржу со спредом отпустят, тогда))) щас - не фонтан 2,5р пережидать ))))))
А когда отпустят? ))
