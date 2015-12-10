FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 785
42 рубля будет ))) Мне лучше знать что и куда идет )))
Не, профессор, такие слова в светской беседе недопустимы)))
О! Ок. )))
Не пойдёт он внизззз, дураков нет. Рубель не бакас, менталитет не тот. У норм. чуваков много денеггг в бакесах и им падение не в жилку)))
Не пойдёт он внизззз, дураков нет. Рубель не бакас, менталитет не тот.
Причем тут людская глупость? ))) Чистая математика и ничего личного )))
сегодня с опозданием, так что сори)
дак щас тариться самое время. завтрашний курс уже выше текущего, если порыть чуток - 54.57
Ну так тарься )))
маржу со спредом отпустят, тогда))) щас - не фонтан 2,5р пережидать ))))))