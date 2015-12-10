FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 591

IRIP:
вот и я тоже удивляюсь.... 
тут у всех растет, но по разному... ничего удивительного.
 
_new-rena:
дак у него талант пропадает, а может продолжение есчо где то дальше, на других мониторах. Ну как в кино - 250 мониторов и ппц депозиту...

 

 

К вопросу о прогнозах....

Людей на ЛЧИ видали, в частности некоего Bull - гляньте - вот это да... ПРОГНОЗЫ!!!

 
stranger:

 

Смерть трейдеру... :-)

У меня так... Сам внимание обратил...

Ща выложу.

stranger:

 

уровень короче. бай/селл 50 на 50 - как положено))).

а я евру купил, чуть по ранее, в наглую

 

плевать на прогнозы, продано:


 
_new-rena:
уровень короче. бай/селл 50 на 50 - как положено))).
Вот на фунте ты входил - там да, пополам, на евро 2375 тоже, а ауди не)
 
Ilij:

плевать на прогнозы, продано:


Какие нах прогнозы, Учитель же сказал - клоунада закончилась))))

 

stranger:
Вот на фунте ты входил - там да, пополам, на евро 2375 тоже, а ауди не)
вчера тут скринил на пару страниц товарисч прогноз. мне его мысля понравилась - месячишки мол на долгосрок. так я пока с минуток начал. потестирую немнога и на ТФ повыше зайду... тогда, да - сходиться прогнозы начнут...
 

Там с 12 лямов с сентября 43 ляма по итогам за кватрал рублей. 

Вот эт я понимаю - наторговал... :-)

