FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 591
вот и я тоже удивляюсь....
дак у него талант пропадает, а может продолжение есчо где то дальше, на других мониторах. Ну как в кино - 250 мониторов и ппц депозиту...
К вопросу о прогнозах....
Людей на ЛЧИ видали, в частности некоего Bull - гляньте - вот это да... ПРОГНОЗЫ!!!
Смерть трейдеру... :-)
У меня так... Сам внимание обратил...
Ща выложу.
уровень короче. бай/селл 50 на 50 - как положено))).
а я евру купил, чуть по ранее, в наглую
плевать на прогнозы, продано:
Какие нах прогнозы, Учитель же сказал - клоунада закончилась))))
Вот на фунте ты входил - там да, пополам, на евро 2375 тоже, а ауди не)
Там с 12 лямов с сентября 43 ляма по итогам за кватрал рублей.
Вот эт я понимаю - наторговал... :-)