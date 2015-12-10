FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 494

IvanIvanov:
Мда, только внизу у него объемы.... или тут объем в телах свечей и это совсем не котировки....

Почему внизу? Это я для себя так настроил, мне надо объем и по какой цене.

 

IvanIvanov:

Я почти ничего не понял из сказанного.... просто вопрос... будут ли банки повышать процент для вкладчиков не будучи уверенными в том... что все равно останутся с наваром на срок договора.... а навар возможен, в современных реалиях, только при падении рубля по отношению к доллару

Были высокими? Щас то еще выше..... тенденция однако.... поройся в сети, посмотри изменения по вкладам за последние пять семь лет, сравни с курсом доллара, а то мы щас говорим ниочем....трудновато конечно будет историю подбить, банки этого не любят... но можно при желании

Ты просто перепутал причину и следствие. Ставки по депозитам это следствие случившегося, а не причина. Поднимают ставки для привлечения средств. Но это наоборот, стабилизирует рубль, а не обесценивает его. И не является индикатором, поскольку зависят от инфляции и еще от ряда-ряда других факторов.
Ну и пофиг, просто мне сдается, что я ничего не перепутал, и не собираюсь никого в этом убеждать
А реальная цена это справа черный маркер? Непривычное представление, а тела свечей... это реальные тела или что-то ещё, с ноликами?
IvanIvanov:
Ах ты злодей ))) Я твой профиль глянул, бу-га-га. Кстати, много баксюлей удалось заработать на моем индикаторе?
А какой у тебя индикатор?... Я вроде консервативен и все помню.....
Не ну не свинтус ли, ли продает мой индикатор и еще не знает с кем разговаривает...
Грубо конечно, а по существу? Хочешь сказать, что индикатор сессий с которого писан мой продукт, ты писал...
Насчет нефти - да, всем понятно вчера в открытую объяснили - откуда её наливают по $20?

Насчет рубля - рано делать прогнозы, т.к. процентная ставка будет объявлена только на этой неделе и замах на 3-5 лет - это очень долго для русских и они так долго ждать не умеют. Будет котовасия максимум месяц-два, а дальше уже не сильно.

А договора банковские уже оформляются и на 3 и на 5 лет.....
