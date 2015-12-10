FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 833

[Удален]  
stranger:
правильно, так чего забросил то?

да воон, нечаянно картинку свою опубликовал тута, как удалить теперь - не знаю ((( проста показать хотел - чем занимаюсь, а там галочка - опубликовать по умолчанию(((. потом клацаешь к примеру на ТФ D1 и идешь курить на месяц.... Там само всё будет и прогнозы и т.д.. Запущу на реале, можно потом заняться уровнями... и кстати, я хотел стырить объемы с нинзи...

https://www.mql5.com/ru/charts/2810732/gbpusdm-m1-exness-ltd?bind=1

Привет всем, пора по магазинам... готовиться к встречи...

Бросайте эту работу, все на праздник!!!

С наступающим новым годом... ура...ура... ура...

stranger:
правильно, так чего забросил то?
   дык за COTы теперь платят? если не ошибаюсь... :-)))
 
zoritch:
   дык за COTы теперь платят? если не ошибаюсь... :-)))

Бери так, сделаю тебе подарок на НГ)))

http://www.cftc.gov/MarketReports/CommitmentsofTraders/index.htm 

[Удален]  
stranger:

Бери так, сделаю тебе подарок на НГ)))

http://www.cftc.gov/MarketReports/CommitmentsofTraders/index.htm 

а нинзя - не то? я к ней присосаться метатрейдером хотел вообще то...
 
_new-rena:
а нинзя - не то? я к ней присосаться метатрейдером хотел вообще то...
Если ты хочешь то о чем я говорил, то присасываться тебе надо к СМЕ или ТОСу)
[Удален]  
stranger:
Если ты хочешь то о чем я говорил, то присасываться тебе надо к СМЕ или ТОСу)

че там интересного?

черточки сами по себе, цена сама по себе 

 
pako:

че там интересного?

черточки сами по себе, цена сама по себе 

   истина, как всегда, посередине... :-)))
[Удален]  
pako:

че там интересного?

черточки сами по себе, цена сама по себе 

там на квартал примерно ордера открывать, не меньше. по другому скорее всего не получится ничего путного...
[Удален]  
_new-rena:
там на квартал примерно ордера открывать, не меньше

  эти черточки, цена захотела пробила , не захотела не пробила

