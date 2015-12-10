FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 833
правильно, так чего забросил то?
да воон, нечаянно картинку свою опубликовал тута, как удалить теперь - не знаю ((( проста показать хотел - чем занимаюсь, а там галочка - опубликовать по умолчанию(((. потом клацаешь к примеру на ТФ D1 и идешь курить на месяц.... Там само всё будет и прогнозы и т.д.. Запущу на реале, можно потом заняться уровнями... и кстати, я хотел стырить объемы с нинзи...
https://www.mql5.com/ru/charts/2810732/gbpusdm-m1-exness-ltd?bind=1
Привет всем, пора по магазинам... готовиться к встречи...
Бросайте эту работу, все на праздник!!!
С наступающим новым годом... ура...ура... ура...
https://www.mql5.com/ru/forum/38679
дык за COTы теперь платят? если не ошибаюсь... :-)))
Бери так, сделаю тебе подарок на НГ)))
http://www.cftc.gov/MarketReports/CommitmentsofTraders/index.htm
а нинзя - не то? я к ней присосаться метатрейдером хотел вообще то...
Если ты хочешь то о чем я говорил, то присасываться тебе надо к СМЕ или ТОСу)
че там интересного?
черточки сами по себе, цена сама по себе
там на квартал примерно ордера открывать, не меньше
эти черточки, цена захотела пробила , не захотела не пробила