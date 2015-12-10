FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 162

Новый комментарий
 
Bicus:

Как это зачем??? Патамушта я её продаю.

А волны там или флеты, акулы всякие с Уолстрита, треугольники... я даже слов таких не знаю. 

Счастли-и-вы-ы-й! Шерлок Холмс тоже не знал кто такой Коперник-зато по окуркам имел энциклопедические знания.
 
Bicus:

Это Я "измываюсь" над Тобой потомушта мажорами не занимаюсь. 
 
ситуация не  определённая .
Можно и солить на  откате.
 
tuma88:

Вот так кино выглядит,если сжать...........

 

............Кстати,если к концу-началу недели пробьёт вниз,то можно не только 23 потрогать.........но это "если". 

 
gnawingmarket:

Вот так кино выглядит,если сжать...........

 

............Кстати,если к концу-началу недели пробьёт вниз,то можно не только 23 потрогать.........но это "если". 

Хоть Я мажорами и не занимаюсь,но если к концу недели пивоты не пересчитаются,то с S1(на скрине виден) куплю до 2750.
 
стренджа и айдлера забанили по причине разжигания межнациональной розни и углублению пропасти между бедными и богатыми слоями населения...
 
zoritch:
стренджа и айдлера забанили по причине разжигания межнациональной розни и углублению пропасти между бедными и богатыми слоями населения...
стесняюсь спросить - а где ж там "межнациональная рознь" была? просто поматерились и всё на этом. Или модеры уже успели подчистить эти самые "перлы"?
 
lactone:
стесняюсь спросить - а где ж там "межнациональная рознь" была? просто поматерились и всё на этом. Или модеры уже успели подчистить эти самые "перлы"?

   воистину закуришь американские сигареты - скажут продал Родину... :-)))

   как всегда отцы-основатели лицом в дерьме, а молодая шпана сметает их с лица земли.... 

 
zoritch:

   воистину закуришь американские сигареты - скажут продал Родину... :-)))

   как всегда отцы-основатели лицом в дерьме, а молодая шпана сметает их с лица земли.... 

да сливаторы - можно и не вступать в диалог.
 
zoritch:
стренджа и айдлера забанили по причине разжигания межнациональной розни и углублению пропасти между бедными и богатыми слоями населения...

Ясно,что начальники модераторов хотят-чтобы Мы говорили только о торговле на форекс,только культурным языком и не дай Бог о политике.........и не приведи Господь об Украине-о них сейчас на русском вообще нельзя упоминать. Типа так: Я Стренжу-"Сэр,Вы не соблаговалите ли купить на 2350?" Он-"Да ну его на....в ж.....пи.....пауза..........нет,мсье,Я воздержусь." 

Справедливости ради,есть мнение,что Стренж резковат,но Мы в принципе на мужском русско-язычном форуме-даже племена в Африке русские маты вставляют.......а к Айдлеру последнее время вообще без претензий-чуть ли не член союза писателей. 

                                                                                     

1...155156157158159160161162163164165166167168169...871
Новый комментарий