FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 162
Как это зачем??? Патамушта я её продаю.
А волны там или флеты, акулы всякие с Уолстрита, треугольники... я даже слов таких не знаю.
Можно и солить на откате.
Вот так кино выглядит,если сжать...........
............Кстати,если к концу-началу недели пробьёт вниз,то можно не только 23 потрогать.........но это "если".
стренджа и айдлера забанили по причине разжигания межнациональной розни и углублению пропасти между бедными и богатыми слоями населения...
стесняюсь спросить - а где ж там "межнациональная рознь" была? просто поматерились и всё на этом. Или модеры уже успели подчистить эти самые "перлы"?
воистину закуришь американские сигареты - скажут продал Родину... :-)))
как всегда отцы-основатели лицом в дерьме, а молодая шпана сметает их с лица земли....
стренджа и айдлера забанили по причине разжигания межнациональной розни и углублению пропасти между бедными и богатыми слоями населения...
Ясно,что начальники модераторов хотят-чтобы Мы говорили только о торговле на форекс,только культурным языком и не дай Бог о политике.........и не приведи Господь об Украине-о них сейчас на русском вообще нельзя упоминать. Типа так: Я Стренжу-"Сэр,Вы не соблаговалите ли купить на 2350?" Он-"Да ну его на....в ж.....пи.....пауза..........нет,мсье,Я воздержусь."
Справедливости ради,есть мнение,что Стренж резковат,но Мы в принципе на мужском русско-язычном форуме-даже племена в Африке русские маты вставляют.......а к Айдлеру последнее время вообще без претензий-чуть ли не член союза писателей.