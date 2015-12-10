FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 328
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
На форуме часто упоминаются "прекрасные моменты" из жизни трейдеров-дефолт 2008,значительные ГЭПы.........кто-нить может назвать точно дату этого события или ссылку какую,чтобы посмотреть в то время график. Спасибо.
Железяка
Тут ещё.
Рена,посмотрел описание индюка:
Висит на графике по причине свободного места.
Наворочено не слабо:
Основные переменные форекс индикатора Ultra Wizard:
1. % Probability - расчет процентного соотношения по всем перечисленным ниже параметрам. (это то,что Ты думал-маржа)
2. Multi-Info+ - процентное усилие. Рассчитывается по 13 стандартным индикаторам на 7 таймфреймах.(открытие позиции 75% и выше).
3. Indice Strength - сила тренда. Рассчитывается по движению цены за последние сутки(короткие позиции 0-1-2)(длинные позиции 7-8-9)
4. Currency Pair Range - соотношение усилий в паре. Рассчитывается по корреляции 8 основных валют в 19 парах. Разница между коэффициентами силы (направления) валюты 5 или больше(Пример для короткой позиции 0-5,2-8)(Пример для длинной позиции 7-2,9-3)
5. Стрелка MACD Indicator - направление тренда по MACD индикатору
6. Стрелка Stochastic Indicator - направление тренда по стохастику.
любую валютную пару посмотри на месяцах. самый прекрасный момент в 2008-ом...
Рена,посмотрел описание индюка:
Висит на графике по причине свободного места.
Наворочено не слабо:
Основные переменные форекс индикатора Ultra Wizard:
1. % Probability - расчет процентного соотношения по всем перечисленным ниже параметрам. (это то,что Ты думал-маржа)
2. Multi-Info+ - процентное усилие. Рассчитывается по 13 стандартным индикаторам на 7 таймфреймах.(открытие позиции 75% и выше).
3. Indice Strength - сила тренда. Рассчитывается по движению цены за последние сутки(короткие позиции 0-1-2)(длинные позиции 7-8-9)
4. Currency Pair Range - соотношение усилий в паре. Рассчитывается по корреляции 8 основных валют в 19 парах. Разница между коэффициентами силы (направления) валюты 5 или больше(Пример для короткой позиции 0-5,2-8)(Пример для длинной позиции 7-2,9-3)
5. Стрелка MACD Indicator - направление тренда по MACD индикатору
6. Стрелка Stochastic Indicator - направление тренда по стохастику.
любую валютную пару посмотри на месяцах. самый прекрасный момент в 2008-ом...
Посмотрел на дневках(на 4х часовом не могу найти)...........ничего особенного-резкое снижение,но не против правил-сверху графика,с разворотными барами.....в 2011 по 400-500пп несколько дней. Не понимаю-как там сливали,наоборот хорошие движения для торговли,не то,что сейчас. Наверное в то время Стренж не научил ещё общество торговать.
Вот и сейчас,допустим,пара евродоллар-хронически перепродана. Как в таком варианте могут быть неожиданностью бай-ГЭПы?! А о сел-ГЭПах и речи не хочу вести-сейчас евродоллар продают только придурки.
очень простой выход из ситуации.
торгуем тренд, а в случае разворота - снова торгуем тренд. ГЭПы (в выходные) - пропускаем и в этот период не торгуем (и не получится), т.е. не держим открытых ордеров.
чтобы такая стратегия стала прибыльной, нельзя открываться на 50% от депо (совокупный по всем парам залог, маржа т.е.). максимум 3-5%