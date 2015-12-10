FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 328

На форуме часто упоминаются "прекрасные моменты" из жизни трейдеров-дефолт 2008,значительные ГЭПы.........кто-нить может назвать точно дату этого события или ссылку какую,чтобы посмотреть в то время график. Спасибо.
gnawingmarket:
любую валютную пару посмотри на месяцах. самый прекрасный момент в 2008-ом...
Silent:

Железяка

Тут ещё.

ясненько
 

Рена,посмотрел описание индюка:

 

Висит на графике по причине свободного места. 

Наворочено не слабо:

 Основные переменные форекс индикатора Ultra Wizard:

1. % Probability - расчет процентного соотношения по всем перечисленным ниже параметрам. (это то,что Ты думал-маржа)

2. Multi-Info+ - процентное усилие. Рассчитывается по 13 стандартным индикаторам на 7 таймфреймах.(открытие позиции 75% и выше).

3. Indice Strength - сила тренда. Рассчитывается по движению цены за последние сутки(короткие позиции 0-1-2)(длинные позиции 7-8-9)

4. Currency Pair Range - соотношение усилий в паре. Рассчитывается по корреляции 8 основных валют в 19 парах. Разница между коэффициентами силы (направления) валюты 5 или больше(Пример для короткой позиции 0-5,2-8)(Пример для длинной позиции 7-2,9-3)

5. Стрелка MACD Indicator - направление тренда по MACD индикатору

6. Стрелка Stochastic Indicator - направление тренда по стохастику.

 
_new-rena:
Ок
gnawingmarket:

маржа по каждой паре имеет определенное значение. коэффициент (%) не отражает конкретно - увеличилась она или нет, т.к. если маржа увеличилась одновременно по всем парам, то увеличилась она сохраняя %-е соотношение. соответственно числовое значение маржи также будет не понятно. получится только то, что произойдет открытие того же ордера уже не на 50% от депо (к примеру) а на 100%. Если учесть формулу расчета маржи, то скорее всего связано увеличение маржи с уменьшением плеча.
 
_new-rena:
Посмотрел на дневках(на 4х часовом не могу найти)...........ничего особенного-резкое снижение,но не против правил-сверху графика,с разворотными барами.....в 2011 по 400-500пп несколько дней. Не понимаю-как там сливали,наоборот хорошие движения для торговли,не то,что сейчас. Наверное в то время Стренж не научил ещё общество торговать.
gnawingmarket:
ну как как? если на понятие "тренд" наступили, то уж естественно будет слив для тех, кто торгует против тренда и для тех, у кого в стратегии тренд не рассматривается
 
Вот и сейчас,допустим,пара евродоллар-хронически перепродана. Как в таком варианте могут быть неожиданностью бай-ГЭПы?!-наоборот это заработок. А о сел-ГЭПах и речи не хочу вести-сейчас евродоллар продают только придурки.
gnawingmarket:
Вот и сейчас,допустим,пара евродоллар-хронически перепродана. Как в таком варианте могут быть неожиданностью бай-ГЭПы?! А о сел-ГЭПах и речи не хочу вести-сейчас евродоллар продают только придурки.


очень простой выход из ситуации.

торгуем тренд, а в случае разворота - снова торгуем тренд. ГЭПы (в выходные) - пропускаем и в этот период не торгуем (и не получится), т.е. не держим открытых ордеров.

чтобы такая стратегия стала прибыльной, нельзя открываться на 50% от депо (совокупный по всем парам залог, маржа т.е.).  максимум 3-5%

