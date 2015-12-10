FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 47
потерять возможность поржать?
я пару раз ручками их удалил, так больше и не цепляются
Или потерять юзеров, когда их банить начнут за левую рекламу, не разобравшись.
...
антивирь имеется, не могу тока понять на кого она работает
А фули ж там понимать то, открой счет на штуку и гоняй от уровней лотом 0.01 без стопа, не сольешь никогда, но и прибыль будет - слезы. от и вся ЕГО тс))))
дак я то демку и не топчу
а мы тут ненароком подумали, что это форуму надо и за чистую монетку приняли...
Это от рекламных сетей зараза. Аддоны в браузере проверить надо, PrivDog можно поставить... скорей руками придётся искать, антивири не всегда на это реагируют.
у меня не пролезет. комп не простой...
у меня не пролезет. комп не простой... всё под контролем.
Кеш браузера тоже? Чем контроль?