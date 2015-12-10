FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 751

gnawingmarket:
Он нас видит и слышит.

Но как ОН будет теперь указывать нам путь???(((

фунт

 

 
stranger:

Похоже твоя вера в НЕГО истинна, поэтому прислушайся и ты услышишь ЕГО в сердце своём. И так ОН направит тебя на путь истинный. )))
 
tol64:
Это троян.
 
https://www.mql5.com/ru/code/7315 - хороший индикатор
Keltner ATR Bands
  • голосов: 1
  • 2007.09.18
  • John Smith
  • www.mql5.com
Индикатор канала Келтнера.
 
tol64:
ну а что делать, если шамановские прогнозы - это 90% вариант точности, как быть-то теперь? Если он пишет "ПОКУПАЮ" - нужно срочно продавать. На все депо

матроскин уже проводил эксперимент - торговал по его прогнозам - слив

а наоборот открывал - в профите сидел, улыбался =) 

 
IRIP:
https://www.mql5.com/ru/code/7315 - хороший индикатор

Мне больше нравится "черепаший" канал 20 и 60 на отбой-пробой.

 

 
stranger:
Квинто, я понимаю купить, спекульнуть какую то фигуру-две, но зачем постоянно скупать то что падает?
представь в июле 2012 купил - по ходу доливался и закрылся в декабре 2013 - какая прибыль? сумашедшая))
 
kwinto:
Дело в том, что там покупали в июне 10-го, в июле 12-го, затюкали поддержку, а хаи не обновлялись, наводит на размышления)))
 
Silent:
Это троян.
IRIP:

Да я шучу. Пусть пока отдыхает. ))
 
kwinto:
Металлы не смотрели?

tol64:
Я тоже. И не про него :-)

