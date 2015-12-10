FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 751
Он нас видит и слышит.
Но как ОН будет теперь указывать нам путь???(((
фунт
Похоже твоя вера в НЕГО истинна, поэтому прислушайся и ты услышишь ЕГО в сердце своём. И так ОН направит тебя на путь истинный. )))
ну а что делать, если шамановские прогнозы - это 90% вариант точности, как быть-то теперь? Если он пишет "ПОКУПАЮ" - нужно срочно продавать. На все депо
матроскин уже проводил эксперимент - торговал по его прогнозам - слив
а наоборот открывал - в профите сидел, улыбался =)
https://www.mql5.com/ru/code/7315 - хороший индикатор
Мне больше нравится "черепаший" канал 20 и 60 на отбой-пробой.
Квинто, я понимаю купить, спекульнуть какую то фигуру-две, но зачем постоянно скупать то что падает?
представь в июле 2012 купил - по ходу доливался и закрылся в декабре 2013 - какая прибыль? сумашедшая))
Это троян.
Металлы не смотрели?
Да я шучу. Пусть пока отдыхает. ))
Я тоже. И не про него :-)