FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 706

Новый комментарий
[Удален]  
feetandbody:

всем привет. а как можно узнать по какой стратегии работает тот трейдер у которого я получаю сигналы??

Есть возможность вывести на график его закрытые позиции и визуально взглянуть на систему, ну а дальше на сколько фантазии хватит)
 
Kino:
Есть возможность вывести на график его закрытые позиции и визуально взглянуть на систему, ну а дальше на сколько фантазии хватит)

Это ничего не даст.

За что тебя в холодную?) 

[Удален]  
stranger:

Это ничего не даст.

За что тебя в холодную?) 

Почему ничего не даст ? Усреднялки, мартины и локи сразу будут видны, а вот если одним ордером работает то конечно систему не понять.
 
stranger:

Стренж, кинь ссылочку на тот иностранный сайт, где показывает время сессий и текущее.
 
lactone:
Стренж, кинь ссылочку на тот иностранный сайт, где показывает время сессий и текущее.
http://stocktime.ru
биржевые часы 24h | расписание торговых сессий | торговля по часам | forex часы стоктайм | сессионные часы | время работы бирж | курсы валют | курс рубля | курс доллара | курс евро | котировки | цена на золото | финансовые рынки | вылютный...
  • stocktime.ru
Изображение Биржевых часов 24h и дизайн сайта являются объектами авторского права. Запрещается копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете). Любое использование информации и объектов сайта stocktime.ru является противоправным.
 
Kino:
Почему ничего не даст ? Усреднялки, мартины и локи сразу будут видны, а вот если одним ордером работает то конечно систему не понять.

двумя ))) 

 
stranger:
http://stocktime.ru
не, не этот. Буржуйский, там где всего лишь табличка с временем и сессиями
 
Ishim:

двумя ))) 

О Сенсей, я думал ты уже покинул нас. Ты жив)))

А че за панические метания на графике?))) 

И че мы ручкам волю даем и в покупки лезем?) Я же тебе поддержки обозначил 2258, 2208) 

 
lactone:
не, не этот. Буржуйский, там где всего лишь табличка с временем и сессиями
Я такого не знаю. Ты хоть намекни какой)
 
stranger:
О Сенсей, я думал ты уже покинул нас. Ты жив)))
Ага значит - лось у него! или слил , чо то молчит может помер!  ......
1...699700701702703704705706707708709710711712713...871
Новый комментарий