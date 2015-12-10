FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 706
всем привет. а как можно узнать по какой стратегии работает тот трейдер у которого я получаю сигналы??
Есть возможность вывести на график его закрытые позиции и визуально взглянуть на систему, ну а дальше на сколько фантазии хватит)
Это ничего не даст.
За что тебя в холодную?)
Стренж, кинь ссылочку на тот иностранный сайт, где показывает время сессий и текущее.
Почему ничего не даст ? Усреднялки, мартины и локи сразу будут видны, а вот если одним ордером работает то конечно систему не понять.
двумя )))
http://stocktime.ru
О Сенсей, я думал ты уже покинул нас. Ты жив)))
А че за панические метания на графике?)))
И че мы ручкам волю даем и в покупки лезем?) Я же тебе поддержки обозначил 2258, 2208)
не, не этот. Буржуйский, там где всего лишь табличка с временем и сессиями
О Сенсей, я думал ты уже покинул нас. Ты жив)))