FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 562
Нет ))) Тут суть в чем - период машек рассчитывается по параболику и поэтому внешний параболик должен быть такой же, какой прошит в коде индикатора, ну а там стандартные параметры по умолчанию )))
а я вот считаю, что в индикаторе не должно быть никаких параметров - он должен строиться на основании данных
но не
периодов или "переменных".
Он должен быть простым и понятным
ну вот хоть заново регистрируйся и выходи на форум мужчиной.... может издеваться не будете.
а я вот считаю, что в индикаторе не должно быть никаких параметров - он должен строиться на основании данных
но не
периодов или "переменных".
Он должен быть простым и понятным
Миф, фунт?
Да набор не велик - ниньзя, кластер-дельта, беттер волюме, палочка для ковыряния и самое ценное - последнее завещание Матроскина )))
Полностью с Вами согласен, просто в MQL нельзя вызвать функцию iSAR без параметров )))
Лучше расскажи как евру на 2325 солил)))
......А бывает Машка с переменными параметрами без терминала?
Только после того как ты заголишь новые уровни )))
