artikul:
Нет ))) Тут суть в чем - период машек рассчитывается по параболику и поэтому внешний параболик должен быть такой же, какой прошит в коде индикатора, ну а там стандартные параметры по умолчанию )))

а я вот считаю, что в индикаторе не должно быть никаких параметров - он должен строиться на основании данных

но не

периодов или "переменных".

Он должен быть простым и понятным 

 
Evgen-ya1:
ну вот хоть заново регистрируйся и выходи на форум мужчиной.... может издеваться не будете.
Ой,Кончитой что ли? Пожа-а-лста,не надо,Мы будем хоро-о-ошие. Нам так здесь не хватает женщин.....................................................................................и трейдеров.
 
IRIP:

Полностью с Вами согласен, просто в MQL нельзя вызвать функцию iSAR без параметров )))
[Удален]  
stranger:

Миф, фунт?

на заборе=) до фрс
 
artikul:
Да набор не велик - ниньзя, кластер-дельта, беттер волюме, палочка для ковыряния и самое ценное - последнее завещание Матроскина )))
Лучше расскажи как евру на 2325 солил))) 
 
artikul:
Полностью с Вами согласен, просто в MQL нельзя вызвать функцию iSAR без параметров )))
......А бывает Машка с переменными параметрами без терминала?
 
stranger:
Только после того как ты заголишь новые уровни )))
 
Fisht_1:
......А бывает Машка с переменными параметрами без терминала?
Да ))) Но только в мире сказок и приключений )))
 
artikul:
Цитирую Учителя: "Х.. вам")))
 
artikul:
у него сейчас тема - помидоры - кто где почём зачем закупает ))))
