FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 39
сделайте индюка...
AUDCAD:
так и не переходил вроде ни на кого) Что вчера по евро было? Покупка на арапа? Так хрен ли толку? А бай на 26 с чем то, с ним что, это тоже так надо?
ничего селл стоп стоит под лоем (эт по д1 волна)
Да ни чё я не поганил. По ссыли не был. Ваш ответ не понял за тюльпаны и фсё.
Но если ссыль не Ваша, то и тюльпаны не имеют смысла.
2014.11.04 12:06:29.250 '190627': order #136823696 buy 0.1 EURUSD at 1.2507 was modified -> sl: 1.24970 tp: 1.26150
Пригвоздил, не надо смешивать тёлое с мягким. ТС без стопов с встречными (волна истощение) на тесте с 04.13г. эквити 100% дохода уже - так что можно всё закрыть. ТС - вышла в состав прибыльных - пока по ней торговать не буду но самые полезные фишки взял в новую. А именно - мне нужна прибыль сразу каждый месяц и в раёне 3-5% а больше может само получиться. Главное я нехочу ждать выхода из просадки - я вообще нехочу её видеть.
По сделочке вчерашней - есть тс на мелких тф )))) со сл, на новогодние каникулы ещё потестю (прошлые торговал м1) - смысл там в одном покупают и я покупаю - начали продавать если в + фиксим или стоп. - надо смотреть - мониторить. (а времени нет)
ага пойду покурю ))
По сделочке вчерашней - есть тс на мелких тф )))) со сл, на новогодние каникулы ещё потестю (прошлые торговал м1) - смысл там в одном покупают и я покупаю - начали продавать если в + фиксим или стоп. - надо смотреть - мониторить. (а времени нет)