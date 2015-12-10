FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 39

ждать по фунту .625-.63. потом - решение. я за йух.
Ilij:

сделайте индюка...

AUDCAD:


в личку смотри. пожертвования приветствуются. выбираешь любой новый чарт, перекрашиваешь всё в белый цвет, убираешь галочку "график сверху", вносишь любые символы по образцу как в коде (50-максимум) и удачи. и хорош кидаться под поезд. Кстати, положи его в "Experts". Стратегия - продаем на отскоках, покупаем на откатах. При смене тренда - кроем то что есть - это бывает очень редко. В начале вынесут мозг, не обращай внимания, точка зрения следующая - все зарабатывать не должны, кукл старается и помогает.
 
stranger:
так и не переходил вроде ни на кого) Что вчера по евро было? Покупка на арапа? Так хрен ли толку? А бай на 26 с чем то, с ним что, это тоже так надо? 
ничего селл стоп стоит под лоем (эт по д1 волна)
взял еньку...
 
Ishim:
ничего селл стоп стоит под лоем (эт по д1 волна)

После бая на 2645 без стопа больше ни о чем рассказывать не надо.

Кури)

 
R0MAN:
Да ни чё я не поганил. По ссыли не был. Ваш ответ не понял за тюльпаны и фсё.
Но если ссыль не Ваша, то и тюльпаны не имеют смысла.
Speculator_:
Но если ссыль не Ваша, то и тюльпаны не имеют смысла.
новый форум, новые приколы и тюльпаны ))) не могу слово подобрать, чо та реклама не цепляется...
 
stranger:

После бая на 2645 без стопа больше ни о чем рассказывать не надо.

2014.11.04 12:06:29.250 '190627': order #136823696 buy 0.1 EURUSD at 1.2507 was modified -> sl: 1.24970 tp: 1.26150

Пригвоздил, не надо смешивать тёлое с мягким. ТС без стопов с встречными (волна истощение) на тесте с 04.13г. эквити 100% дохода уже - так что можно всё закрыть. ТС - вышла в состав прибыльных - пока по ней торговать не буду но самые полезные фишки взял в новую. А именно - мне нужна прибыль сразу каждый месяц и в раёне 3-5% а больше может само получиться. Главное я нехочу ждать выхода из просадки - я вообще нехочу её видеть.

 По сделочке вчерашней - есть тс на мелких тф )))) со сл, на новогодние каникулы ещё потестю (прошлые торговал м1) - смысл там в одном покупают и я покупаю - начали продавать если в + фиксим или стоп. - надо смотреть - мониторить. (а времени нет) 

 
stranger:

После бая на 2645 без стопа больше ни о чем рассказывать не надо.

Кури)

ага пойду покурю ))

 

 
Ishim:

Пригвоздил, не надо смешивать тёлое с мягким. ТС без стопов с встречными (волна истощение) на тесте с 04.13г. эквити 100% дохода уже - так что можно всё закрыть. ТС - вышла в состав прибыльных - пока по ней торговать не буду но самые полезные фишки взял в новую. А именно - мне нужна прибыль сразу каждый месяц и в раёне 3-5% а больше может само получиться. Главное я нехочу ждать выхода из просадки - я вообще нехочу её видеть.

 По сделочке вчерашней - есть тс на мелких тф )))) со сл, на новогодние каникулы ещё потестю (прошлые торговал м1) - смысл там в одном покупают и я покупаю - начали продавать если в + фиксим или стоп. - надо смотреть - мониторить. (а времени нет) 

