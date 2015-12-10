FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 727
Я помню это мудрое изречение)
gnawingmarket, про 1000пп в день это ЕГО старая мудрость....
Илья, как тебе говорящие машки?)
Профессор, а Вам не кажется, что она сдохла? Пнуть попробовать..ногой...
за две недели ничего не изменилось...
Профессор, а Вам не кажется, что она сдохла? Пнуть попробовать..ногой...
Свободного бычьего радикала нет )))
Да и хс. Прийдет ОН и все расскажет, если из себя не выйдет)))
Он купил, а она сдохла(((
Вот скажи, почему Учителя окружают такие тупые лосеводы и клоуны? Чего ОН среди них трется?))))
Некоторые кроссы NZDJPY,EVRGBP,NZDCHF не плохо вышли на исходную,но в пятницу открываться..........не знаю.........думаю.
Да и открытые надо до ума довести
