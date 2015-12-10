FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 727

Новый комментарий
 
stranger:

Я помню это мудрое изречение)

gnawingmarket, про 1000пп в день это ЕГО старая мудрость.... 

Илья, как тебе говорящие машки?) 

Профессор, а Вам не кажется, что она сдохла? Пнуть попробовать..ногой...

 

 

за две  недели ничего не изменилось...  

 
stranger:

Профессор, а Вам не кажется, что она сдохла? Пнуть попробовать..ногой...

Свободного бычьего радикала нет )))
 

 

 
artikul:
Свободного бычьего радикала нет )))

Да и хс. Прийдет ОН и все расскажет, если из себя не выйдет)))

Он купил, а она сдохла((( 

Вот скажи, почему Учителя окружают такие тупые лосеводы и клоуны? Чего ОН среди них трется?)))) 

 
Илья,что скажешь о NZDCHF
 
Некоторые кроссы NZDJPY,EVRGBP,NZDCHF не плохо вышли на исходную,но в пятницу открываться..........не знаю.........думаю.
 
Хочется узнать, как енька будет поживать)
 
stranger:

Да и хс. Прийдет ОН и все расскажет, если из себя не выйдет)))

Он купил, а она сдохла((( 

Вот скажи, почему Учителя окружают такие тупые лосеводы и клоуны? Чего ОН среди них трется?)))) 

За лосеводов и клоунов ничего не скажу ))) Меня вчера в программеры-сливаторы зачислили )))
 
gnawingmarket:
Некоторые кроссы NZDJPY,EVRGBP,NZDCHF не плохо вышли на исходную,но в пятницу открываться..........не знаю.........думаю.

Да и открытые надо до ума довести

 

 
gnawingmarket:

Да и открытые надо до ума довести

 

Не видно же ни хрена твои медальки )))
1...720721722723724725726727728729730731732733734...871
Новый комментарий