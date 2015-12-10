FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 34
По юсджпю дошли куда должны были
Вопрос по MetaTrader 5...
Открываю сделку 0.10 лота
Далее открываю в том же направлении сделку 0.10 лота. В результате они соединяются и перескакивают
Как можно убрать такое безобразие?
Никак. Это особенность 5 серии.
Но вот входить в покупки, когда МАКД в верхней своей зоне - нельзя.
красным - зоны продаж
синим - зоны покупок
вот сейчас, ниже как раз назревает зона покупок. Отсюдова и искать точки на входы
Эта пара интересует на 108.30 и 109.90.
А почему бы Вам по понятней выражаться. (Например: USD/JPY)
куда еще понятнее?
я ж не называю всякие луни, шмуни, фиоолеттовые... и прочие =)
ты понял, что я тебе постом выше написал?
может и от 106,5
Даже 108.30 призрачно, более-менее реально 109.90.
пока, самое реальное - чуть ниже гэпа
112
Там не интересует.
мы еще на 115 не сходили
вот от 112 покупки ищем, и вперед! =)