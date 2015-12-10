FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 34

IRIP:
По юсджпю дошли куда должны были
Эта пара интересует на 108.30 и 109.90.
 
Speculator_:

Вопрос по MetaTrader 5...

Открываю сделку 0.10 лота

 

Далее открываю в том же направлении сделку 0.10 лота. В результате они соединяются и перескакивают

   

Как можно убрать такое безобразие? 

Никак. Это особенность 5 серии. 

Но вот входить в покупки, когда МАКД в верхней своей зоне - нельзя.  

 

красным - зоны продаж

синим - зоны покупок 

 вот сейчас, ниже как раз назревает зона покупок. Отсюдова и искать точки на входы

 
IRIP:
По юсджпю дошли куда должны были
А почему бы Вам по понятней выражаться. (Например: USD/JPY) 
 
stranger:
Эта пара интересует на 108.30 и 109.90.
может и от 106,5
 
Speculator_:
А почему бы Вам по понятней выражаться. (Например: USD/JPY) 

куда еще понятнее? 

я ж не называю всякие луни, шмуни, фиоолеттовые... и прочие =) 

 

ты понял, что я тебе постом выше написал? 

 
IRIP:
может и от 106,5
Даже 108.30 призрачно, более-менее реально 109.90.
 
stranger:
Даже 108.30 призрачно, более-менее реально 109.90.

пока, самое реальное - чуть ниже гэпа

112 

 
 
IRIP:

пока, самое реальное - чуть ниже гэпа

112 

Там не интересует. на 15.87 передвинул байлимит.
 
stranger:
Там не интересует.

мы еще на 115 не сходили

вот от 112 покупки ищем, и вперед! =) 

