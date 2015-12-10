FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 438

"Старый Мельник" бархатное дас ис гуд)))
stranger:
"Старый Мельник" бархатное дас ис гуд)))

ооо, я я )))

унзер рэгирунг, нихт капитулирунг !!! ))) (наше правительство не сдаётся)

 

12.00 мск АХТУНГ!!!

в Георгиевском зале

(кого пошлют?)

 

у норки течка началась...


Ilij:

у норки течка началась...

шоу начинается
Ilij:

12.00 мск АХТУНГ!!!

в Георгиевском зале

(кого пошлют?)

это поприкольнее будет:

15:45 мск
   EUR
Объявление о процентной ставке (дек)   0,05% 0,05%
 

Мнение Goldman Sachs по паре EUR/USD

Согласно мнению экспертов американского банка Goldman Sachs, пара EUR/USD, несмотря на свое сильное падение все еще способна совершить значительное движение вниз. Аналитики уверены, что в течение ближайших 12-ти месяцев пара рухнет к отметке $1.15. "Основополагающим фактором этих ожиданий является как раз тот факт, что программа QE от ЕЦБ не учтена рыночными ценами" - заявляют в Goldman Sachs. Эксперты считают, что расхождения в монетарных политиках между США и Европой - основной фактор.



понеслись хорошие прогнозы. Скоро пойдем вверх на коррекцию

 
_new-rena:

это поприкольнее будет:

15:45 мск
   EUR
Объявление о процентной ставке (дек)   0,05% 0,05%

пожалуй...

там и фунтик прихерился пораньше

все как всегда:


 
Чего я тебя за евроауд спрашивал, он к 50 идеть...

А это речь Вована, которую он щас толкает, шо то не шибко ему верят)

 

