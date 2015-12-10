FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 438
"Старый Мельник" бархатное дас ис гуд)))
ооо, я я )))
унзер рэгирунг, нихт капитулирунг !!! ))) (наше правительство не сдаётся)
12.00 мск АХТУНГ!!!
в Георгиевском зале
(кого пошлют?)
у норки течка началась...
у норки течка началась...
12.00 мск АХТУНГ!!!
в Георгиевском зале
(кого пошлют?)
это поприкольнее будет:
Мнение Goldman Sachs по паре EUR/USD
Согласно мнению экспертов американского банка Goldman Sachs, пара EUR/USD, несмотря на свое сильное падение все еще способна совершить значительное движение вниз. Аналитики уверены, что в течение ближайших 12-ти месяцев пара рухнет к отметке $1.15. "Основополагающим фактором этих ожиданий является как раз тот факт, что программа QE от ЕЦБ не учтена рыночными ценами" - заявляют в Goldman Sachs. Эксперты считают, что расхождения в монетарных политиках между США и Европой - основной фактор.
понеслись хорошие прогнозы. Скоро пойдем вверх на коррекцию
это поприкольнее будет:
пожалуй...
там и фунтик прихерился пораньше
все как всегда:
Чего я тебя за евроауд спрашивал, он к 50 идеть...
А это речь Вована, которую он щас толкает, шо то не шибко ему верят)