FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 57

Новый комментарий
 
Sdimm:
А он где? Давно уже его творчества не видел )))
Я со вчерашнего дня уже приобщился)))))))) Все такой же безголовый, не изменился)))) Здесь где то из-за угла подглядывает.
 
stranger:
Я со вчерашнего дня уже приобщился)))))))) Все такой же безголовый, не изменился)))) Здесь где то из-за угла подглядывает.
Короче всё по старому )))
 
Sdimm:
Короче всё по старому )))
Да, истощение, волна, накрывает, маразм прогрессирует, старость, ржачка) Что то там слюнявит, типа денег нет, но теоритически он миллионер, вот так 
 
stranger:
Да, истощение, волна, накрывает, маразм прогрессирует, старость, ржачка)
Да, пропустил я не слишком много по ходу )))  Икар так и не взлетел )))
 
Sdimm:
Да, пропустил я не слишком много по ходу )))

Не скажи, речи Учителя бодрят не хуже 150-ти))) Не, Икара похоже ощипали.... истощился 

Евро это уже зае..... макать, смотреть тошно.  Вылезли на поддержку и прыгают на ней, дятлы.

 
stranger:
Не скажи, речи Учителя бодрят не хуже 150-ти)))
150  другого и с копыт валит ))) с ним осторожно нужно,а то передоз )))
 
Sdimm:
150  другого и с копыт валит ))) с ним осторожно нужно,а то передоз )))
Да что то не пью, постарел видать, не в кайф) Давай про себя, чего, где, как?
 
IRIP:
Можно подрообнее, что он делает?

Ничего сверхъестественного.

Смотрит все открытые сделки на бай или селл по символу, выставляет общий для данного направления б.у. Потом тралит каждую сделку. Но не фиксированным уровнем в пунктах, а процентом от прибыли. Чем больше прибыль, тем и процент больше.

Обкатываю новую т.с.: идем по тренду и множим прибыль. Установленных тейк профитов нет. Метод обратный Шаманскому. Тот убытки множит. )))

Хорошо для построения пирамиды. Очень важно открыть первую положительную сделку. А дальше - в худшем случае б.у., в лучшем - профит нешуточный.

Но это в теории. Как будет на практике - посмотрим. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6Hnxd7PBbs8

интересное видео 

Безрисковый разгон депозита форекс Дмитриев Снайпер 23.01.2014
Безрисковый разгон депозита форекс Дмитриев Снайпер 23.01.2014
  • www.youtube.com
форекс Дмитриев Снайпер То о чем молчат профессионалы Форекса! Информация которую прячут брокеры и ДЦ от новичков! На видео только 5% от всей информации кото...
[Удален]  
IRIP:

https://www.youtube.com/watch?v=6Hnxd7PBbs8

интересное видео 

прекрасное демо (см.номер ордера...)
1...505152535455565758596061626364...871
Новый комментарий