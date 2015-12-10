FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 57
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А он где? Давно уже его творчества не видел )))
Я со вчерашнего дня уже приобщился)))))))) Все такой же безголовый, не изменился)))) Здесь где то из-за угла подглядывает.
Короче всё по старому )))
Да, истощение, волна, накрывает, маразм прогрессирует, старость, ржачка)
Да, пропустил я не слишком много по ходу )))
Не скажи, речи Учителя бодрят не хуже 150-ти))) Не, Икара похоже ощипали.... истощился
Евро это уже зае..... макать, смотреть тошно. Вылезли на поддержку и прыгают на ней, дятлы.
Не скажи, речи Учителя бодрят не хуже 150-ти)))
150 другого и с копыт валит ))) с ним осторожно нужно,а то передоз )))
Можно подрообнее, что он делает?
Ничего сверхъестественного.
Смотрит все открытые сделки на бай или селл по символу, выставляет общий для данного направления б.у. Потом тралит каждую сделку. Но не фиксированным уровнем в пунктах, а процентом от прибыли. Чем больше прибыль, тем и процент больше.
Обкатываю новую т.с.: идем по тренду и множим прибыль. Установленных тейк профитов нет. Метод обратный Шаманскому. Тот убытки множит. )))
Хорошо для построения пирамиды. Очень важно открыть первую положительную сделку. А дальше - в худшем случае б.у., в лучшем - профит нешуточный.
Но это в теории. Как будет на практике - посмотрим.
https://www.youtube.com/watch?v=6Hnxd7PBbs8
интересное видео
https://www.youtube.com/watch?v=6Hnxd7PBbs8
интересное видео