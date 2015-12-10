FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 48
согласись, что селлка была больше похожа на бу?
(Больше похоже на бу) Это как понять?
да не в тему она там и профит чуток больше спреда
А так в тему?
сойдет, ну вчера говорил - не пей многа тока, когда в банк двинешь))) шаг считал, или так - от балды?
От балды на рынке нельзя загоняешь сам себя в депрессию, от не понимания происходящих событий.
про рубль седня рассказывал - читал? при падающем тренде - где хай и куда он катится?
Вот я не могу сообразить как выстроить торговлю на счёте для виртуального миллиона. Так как МТ5 исключает возможности МТ4.
