_new-rena:
согласись, что селлка была больше похожа на бу?
(Больше похоже на бу) Это как понять?
Speculator_:
да не в тему она там и профит чуток больше спреда
 
_new-rena:
А так в тему?

 

Speculator_:

сойдет, ну вчера говорил - не пей многа тока, когда в банк двинешь))) шаг считал, или так - от балды 10 пуков принял? (про шаг я к тому, что не смей куклу на лапу дать)
 
_new-rena:
От балды на рынке нельзя загоняешь сам себя в депрессию, от не понимания происходящих событий.    
Speculator_:
про рубль седня рассказывал - читал? при падающем тренде - где хай и куда он прёт? чо тут понимать...
 
_new-rena:
Нет ни читал...
 
_new-rena:
 

Вот я не могу сообразить как выстроить торговлю на счёте для виртуального миллиона. Так как МТ5 исключает возможности МТ4.

   

Speculator_:

ты знаешь, не реально сложная задача. у меня пока 4-ый...
 
Speculator_:

Епт, а кто тебе на мт4 запрещает?)
