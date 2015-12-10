FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 198
Приветик !
В смысле поздняк? Поздно баить или селить ?
Спасибо !
Ожидание на понедельник
дак щас то чо уже - после драки, как говорится....
тогда было поздняк вообще колбасить на еврике. а он вишь как грохнулся...
А вообще твой прогноз куда ? вверх или вниз ?
Спасибо !
ну именно в данный момент - по еврочке лучше ничего не делать.Пятница.
А вообще твой прогноз куда ? вверх или вниз ?
Спасибо !
я с 2004 года на форумах форекс ;-)
А если уж зашел , то после того как не имеешь открытых поз. Иначе форум хорошо сбивает с собственных мыслей.
Такие дела на Демо .
Релаксирую на досуге.
Спасибо !
Мелковато ))) Даже инфляцию не перекрыть )))
1лот Вал.пара ищем сами- 1неделя=181,12$-*4w*12mn=8693,76$
Такая не хилая инфляция... ;0()
А если создать пенсионный фонд свой на лет пять...=всего то 43468,80$... так мелочь ;0))
=====================
а если входить с умом- в нужном месте- в нужное время,а не тупо..., то к этим начислениям можно и хорошие премиальные получить.
Проблема многих здесь торгующих:
1. не умение выжидать и анализировать:
2. многие сюда пришли за прибылью сразу и сейчас... ;0)) ;
3. многие даже не понимают на чем основан этот рынок и как он хотя бы приблизительно работает;
......
Постскриптум: своп это не цель торговли, а всего лишь приятное дополнению к торговле в правильном направлении...
Удачи...
3. многие даже не понимают на чем основан этот рынок и как он хотя бы приблизительно работает;
раскройте завесу тайны, плз.
блин, какая статистика ? А когда торговать ?
если ты не программер - делать нечего на форе со статистикой. Время убьёшь , а будет ли результат от статистики ?
1. хотя бы согласовать скорость торговли с соответсвующим ТФ. Вот лично для меня Н4 очень медленный - привыкаю - переодически выскакиваю вперёд Батьки...))) (Кукла)
2. пункт 2 надо поставить последним пункт 3. (тогда всё сложится)
3. Очень интересный вопрос !!! очень много на эту тему думал Ии интересный вывод вышел! - А зачем это знать? это замануха кукла )))))))))) могу продолжить...?
Ожидание на понедельник
Если уж ждешь чего-то, то жди поветру