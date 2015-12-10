FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 198

tuma88:
Приветик !
 В смысле  поздняк? Поздно баить  или  селить ?

Спасибо !
Легла на поддержку 23800 от 07.11 и заколбасилась в районе 23850,предполагаю ГЭПнется вверх..........можно и забаить наверно........у Меня ордеров уже нет-выше остались.
 

 

Ожидание на понедельник  

 
_new-rena:

дак щас то чо уже - после драки, как говорится....

тогда было поздняк вообще колбасить на еврике. а он вишь как грохнулся...

ну  именно в данный момент - по еврочке лучше ничего не  делать.Пятница.
А вообще твой  прогноз  куда ? вверх или  вниз ?

Спасибо !
вниз пока. проста было уже седня, ты не дочитал
 
IRIP:
я с 2004 года на форумах форекс ;-)
на форумах вообще  делать  нечего.
А если уж зашел , то  после  того  как  не имеешь открытых поз. Иначе форум хорошо сбивает  с собственных мыслей.

Такие дела на  Демо .

Релаксирую на досуге.

Спасибо !
 
Sdimm:
Мелковато ))) Даже инфляцию не перекрыть )))

1лот Вал.пара ищем сами- 1неделя=181,12$-*4w*12mn=8693,76$

Такая не хилая инфляция... ;0()

А если создать пенсионный фонд свой на лет пять...=всего то 43468,80$... так мелочь ;0))

=====================

а если входить с умом- в нужном месте- в нужное время,а не тупо..., то к этим начислениям можно и хорошие премиальные получить.

Проблема многих здесь торгующих:

1. не умение выжидать и анализировать:

2. многие сюда пришли за прибылью сразу и сейчас... ;0)) ;

3. многие даже не понимают на чем основан этот рынок и как он хотя бы приблизительно работает;

......

Постскриптум: своп это не цель торговли, а всего лишь приятное дополнению к торговле в правильном направлении...

Удачи...

 
раскройте завесу тайны, плз.

 
tuma88:

блин,  какая статистика ? А  когда торговать ?
если ты не  программер - делать нечего на форе со статистикой.  Время  убьёшь , а будет ли  результат от статистики ?
Как какая быкновенная - то что кажется только в сделках на истории. Формализованных правил нет и не будет.(хотя есть вариант - нужен ЭВМ и компьютерная группа (отдел)- и будут зарабатывать). Смотри мартингел с хеджириванием и обезжириванием. ))))) 
 
1. хотя бы согласовать скорость торговли с соответсвующим ТФ. Вот лично для меня Н4 очень медленный - привыкаю - переодически выскакиваю вперёд Батьки...))) (Кукла)

2. пункт 2 надо поставить последним пункт 3. (тогда всё сложится) 

3. Очень интересный вопрос !!! очень много на эту тему думал Ии интересный вывод вышел! - А зачем это знать? это замануха кукла )))))))))) могу продолжить...? 

 
Speculator_:

 

Ожидание на понедельник  

Если уж ждешь чего-то, то жди поветру

  

