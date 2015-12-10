FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 358

Ishim:

я вот думаю в пиках продажи висят - навряд ли им дадут хотя бы бу )))) 

Давай по теме 

gnawingmarket, говорил уровни на кроссах не видишь. Уровень?

 

 
stranger:
Тебя народ попросил рассказать, а ты - я не могу если не знаю слушают ли меня, вот я и пишу - здеся мы типа))) В общем, пиши, потом все сразу прочитаем.
ну если нет теории и соответсвенно та , чо тебе писать - сейчас продаю завтра может покупать буду - так и писать продаю, покупаю, продаю... А эти плиты это один в один с моими пробойниками (хаев, лоу) ну да отскакивает - ну так вот в лоб торговать ((((((((( (это просто элемент, кирпичик - надо цель смотреть куда идёт! и главное как идёт)
 
Ishim:
Так я не знаю куда идет. Все знают, а я не((( Вот и торгую то что вижу.
 
_new-rena:

а уровень нащупать (?), не один так пару. на один целимся, на втором - помогаем

тока заранее подрасчитать бабосы надо, иначе пустое это дело и нервное слишком

это кажется только, что быстрее быстрее, на самом деле торговля очень спокойной и уверенной может получиться

Встречал где-то скриптик для расчёта бабосов,а теперь не могу найти где.......не хочу думать головой и так забита............
 

кукл "ЩЕДРЫЙ"...


gnawingmarket:
Встречал где-то скриптик для расчёта бабосов,а теперь не могу найти где.......не хочу думать головой и так забита............
и не найдёшь. Универсального расчета не бывает. Под каждую стратегию свой расчет составляется. приходится учиться всему, много цифер конечно. да и делать проверочный - тоже не помешает.
 
_new-rena:

а уровень нащупать (?), не один так пару. на один целимся, на втором - помогаем

тока заранее подрасчитать бабосы надо, иначе пустое это дело и нервное слишком

это кажется только, что быстрее быстрее, на самом деле торговля очень спокойной и уверенной может получиться

Пользую и наторговки и уровни........если уровень W1-MN,то на Н1 цена вокруг них крутится(шум рынка),если ниже точность падает-в общем по уровням к решению проблемы не приближаюсь.
Ilij:

кукл "ЩЕДРЫЙ"...


о! это да ! ))))
 
_new-rena:
и не найдёшь. Универсального расчета не бывает. Под каждую стратегию свой расчет составляется. приходится учиться всему, много цифер конечно. да и делать проверочный - тоже не помешает.
Если у него нет стопов, то проще рассчитать средний лот и его использовать.
gnawingmarket:
Пользую и наторговки и уровни........если уровень W1-MN,то на Н1 цена вокруг них крутится(шум рынка),если ниже точность падает-в общем по уровням к решению проблемы не приближаюсь.

сам же спросил - до кедова пружинка работает, в уровнях и ответ.

а по другому, если ручками торгуешь, я даже и не знаю.

