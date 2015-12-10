FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 358
я вот думаю в пиках продажи висят - навряд ли им дадут хотя бы бу ))))
Давай по теме
gnawingmarket, говорил уровни на кроссах не видишь. Уровень?
Тебя народ попросил рассказать, а ты - я не могу если не знаю слушают ли меня, вот я и пишу - здеся мы типа))) В общем, пиши, потом все сразу прочитаем.
ну если нет теории и соответсвенно та , чо тебе писать - сейчас продаю завтра может покупать буду - так и писать продаю, покупаю, продаю... А эти плиты это один в один с моими пробойниками (хаев, лоу) ну да отскакивает - ну так вот в лоб торговать ((((((((( (это просто элемент, кирпичик - надо цель смотреть куда идёт! и главное как идёт)
а уровень нащупать (?), не один так пару. на один целимся, на втором - помогаем
тока заранее подрасчитать бабосы надо, иначе пустое это дело и нервное слишком
это кажется только, что быстрее быстрее, на самом деле торговля очень спокойной и уверенной может получиться
кукл "ЩЕДРЫЙ"...
Встречал где-то скриптик для расчёта бабосов,а теперь не могу найти где.......не хочу думать головой и так забита............
кукл "ЩЕДРЫЙ"...
и не найдёшь. Универсального расчета не бывает. Под каждую стратегию свой расчет составляется. приходится учиться всему, много цифер конечно. да и делать проверочный - тоже не помешает.
Пользую и наторговки и уровни........если уровень W1-MN,то на Н1 цена вокруг них крутится(шум рынка),если ниже точность падает-в общем по уровням к решению проблемы не приближаюсь.
сам же спросил - до кедова пружинка работает, в уровнях и ответ.
а по другому, если ручками торгуешь, я даже и не знаю.