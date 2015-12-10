FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 216
А Айдлера что, тоже? Пятница вечер был, так что закрыл. Посмотри серебро около 16.71.
Луня не брал снизу?
Да,Айдлера тоже. Серебра и золотишка у Меня на реале нет-депозит не позволяет что ли...........в ДЦ играюсь,когда есть настроение.
За лунем слежку отменил....уже и не помню и почему.......скорее потому,что WPR600 в подвале лежит на середине диапазона. Но по каналу лунь действительно красиво отбился,не исключаю будет зажиматься треугольником и появится ещё раз возможность.
Не на фунте. На евре. Щас смотрю и диву даюсь: там где можно было взять 100 пунктов с лишним, чуть не потерял треть депо. Точнее, потреял. Сейчас только на подъеме отыграл.
Но что радует - остался цел только благодаря стопам. Если бы торговал как раньше, по молодости, или как Спекулятор сейчас - остался бы без штанов.
Всё же фора не терпит повышенного риска.
(слишком большими лоами открывался, пытаясь запрыгнуть в уходящий поезд)
:))))
Резюме: джентльмены, пользуйтесь стопами. Стоп - это ваш друг. Честное слово, когда вижу картинку со сделкой без стопа - оторопь берет.
Текущая ситуация:
Все выходные себе испортил этой гребаной пятницей. Ругал себя последними словами, ловил на себе испепеляющий взгляд жены.
Вот тебе и сделка "на авось". Поддался эмоциям как подросток.
Но сейчас настроение улучшается.
:)))
Текущая ситуация:
Евро пошел вверх и профессор потерялся)
К чертям эту евру. Много нервов попортила за последнее время. Не знаю, куда она щас, вверх или нет. Но тралить пока не буду. Поглядим, может и отрастет.
На другие пары переключусь на время.
Евро пошел вверх и профессор потерялся)
новый старый сценарий - селл лимит 2470 (20 пипок на короткие стопы)))) , канешна 26я близко - но думаю не пойдёт (кто то хороший продал - стоп далеко) из 22й пойдёт стоп будет в бу ))))))) (так вот каажется )
Вообщем день закончился,а так как этот счет для внутридневной торговли то ордера все покрыл, такой вот понедельник получился