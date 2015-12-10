FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 277
Сенсей, я тебя сейчас с твоими черточками точно в ясельную группу переведу)))) Пока следующие вершинки и низинки выше предыдущих - тренд вверх(из азбуки юного трейдуна)
Индюк индекс.
уууууууууууу. выкинь сразу. это полная шняга.
Про юсуфовский индюк тоже говорили-алхимия,а он у меня прижился........главное помнить слова Математа:"Грааля нет-всех верующих фтопку".
Через 1.5 часа приду.
а вот если построить 5ти волновку - то она закончена )))
До 1.2600 пойдёт...
Открою тебе два больших секрета.
Первый. Спекуляции создают новости, а не наоборот.
Второй. Земля имеет форму шара.
а еще, один из самых тщательно скрываемых..
земля крутится вокруг солнца! а луна, вокруг ЗЕМЛИ!
ща смотри какие прогнозы попруть ....
решил дать ей шанс...(сохранить физиономию)
вот такой канал - до 2530. (селлы закрывать считаю полным безумием)