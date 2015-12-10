FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 277

stranger:

Сенсей, я тебя сейчас с твоими черточками точно в ясельную группу переведу)))) Пока следующие вершинки и низинки выше предыдущих - тренд вверх(из азбуки юного трейдуна)

 

а вот если построить 5ти волновку - то она закончена )))
 

Индюк индекс.

_new-rena:
уууууууууууу. выкинь сразу. это полная шняга.

Про юсуфовский индюк тоже говорили-алхимия,а он у меня прижился........главное помнить слова Математа:"Грааля нет-всех верующих фтопку".

Через 1.5 часа приду. 

 
Ishim:
Мои познания не столь глубоки, о Великий 
 

 

До 1.2600 пойдёт... 

gnawingmarket:

как угодно. потратишься, вспомнишь.
Ishim:
ща смотри какие прогнозы попруть ....
 
Speculator_:

 

о, успел подхватить, молоток
 
stranger:

Открою тебе два больших секрета.

Первый. Спекуляции создают новости, а не наоборот.

Второй. Земля имеет форму шара. 

а еще, один из самых тщательно скрываемых..

земля крутится вокруг солнца! а луна, вокруг ЗЕМЛИ!  

 
_new-rena:
ща смотри какие прогнозы попруть ....

решил дать ей шанс...(сохранить физиономию)

 

вот такой канал - до 2530. (селлы закрывать считаю полным безумием) 

