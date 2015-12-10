FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 535

21april:
Доллар коррекция, или...

stranger:
А как вы думаете?)))
В целом доллар вверх(тренд)
 
21april:
Доллар вверх пока
А я не знаю))) Поддержка 88.39.
 
Ilij:

А луна поможет, или нет?
Сделал календарик, у Инвестинг.ком и ДэйлиФХ цифры вабще отличаются, какой смысл то по новостям торговать, когда нормальных цифр нет?:


 
_new-rena:

21april:

торговый баланс - разный и другие цифири - тоже


 
_new-rena:

Что сказать...Разный источник(пример: котировки валют))
21april:
короче говоря в этом деле ориентира по цифрам не найдешь. ладно хоть тема и время совпадает ))) Остальное вообще уберу, чтобы не смущало)))
 
_new-rena:

Сделал календарик, у Инвестинг.ком и ДэйлиФХ цифры вабще отличаются, какой смысл то по новостям торговать, когда нормальных цифр нет?:


А как торговать по новостям? Новости смотрятся только для того, чтобы знать когда в клюби будуть танци)
