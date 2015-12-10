FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 535
Доллар коррекция, или...
КУКЛ продал, а продавцов на стопы стаскали..
(палки в селл на днях)
А как вы думаете?)))
Доллар вверх пока
Сделал календарик, у Инвестинг.ком и ДэйлиФХ цифры вабще отличаются, какой смысл то по новостям торговать, когда нормальных цифр нет?:
торговый баланс - разный и другие цифири - тоже
Что сказать...Разный источник)
