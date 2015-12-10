FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 400
Евроена
сегодняшняя
уровни прежние
Понимая, что ТС тут не обсуждаются, но ИМХО - есть желание мнения услышать
(прочесть) :-)
Каждый день на открытии торгов на России по USDRUB бить ап постоянным лотом, то к 28 декабря по закрытии всех будет плюс?
(написАл - пляс :-)) или нет?
П.С. В ожидании послания к Фед Собр (бОльшей аббревиатуры не заслуживают) на сколько отольёт (и отольёт ли) USDRUB?
Спасибо :-) Нужны каменты...
П.П.С. Робота пишу - могу скинуть. Причём вход указать при очередном открытии при спреде 50 или меньше.
142.50 ТП ))
тренд вверх, рисково очень...
а евра тож в рост скоро:
Т.Е. если открывает вверх, то доливать, если вниз, то усреднять - выход по времени 28 (26) декабря. Будет + али -... :-)
Лот постоянный.
Есть мнения?
Сразу лось - и свободен.
Продолжаю следовать стратегии... :-)
http://clip2net.com/s/joRpB5
Неужели безоткатный отлив на столько????????????????????????
Сразу лось - и свободен.