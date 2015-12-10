FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 400

Ishim: 

Ilij:

142.50 ТП ))
 

Понимая, что ТС тут не обсуждаются, но ИМХО - есть желание мнения услышать

(прочесть) :-)

Каждый день на открытии торгов на России по USDRUB бить ап постоянным лотом, то   к 28 декабря по закрытии всех будет плюс?

(написАл - пляс :-)) или нет? 

П.С. В ожидании послания к Фед Собр  (бОльшей аббревиатуры не заслуживают) на сколько отольёт (и отольёт ли) USDRUB?

Спасибо :-) Нужны каменты...

 П.П.С. Робота пишу - могу скинуть. Причём вход указать при очередном открытии  при спреде 50 или меньше.

 
Ishim:
142.50 ТП ))

тренд вверх, рисково очень...

а евра тож в рост скоро:


 

Т.Е. если открывает вверх, то доливать, если вниз, то усреднять - выход по времени 28 (26) декабря. Будет + али -... :-) 

Лот постоянный. 

Есть мнения?

 
Сразу лось - и свободен.
 
Кто умеет голосовалки лепить, плиз залепите с такими условиями, что я прописал. Уж очень интересно мнения глянуть. Благодарю.
 
stranger:
Сразу лось - и свободен.
Ясно... :-) 
 
stranger:
Сразу лось - и свободен.

Продолжаю следовать стратегии... :-)

http://clip2net.com/s/joRpB5 

Неужели безоткатный отлив на столько???????????????????????? 

stranger:
Сразу лось - и свободен.
ну можешь маленько потроллить ))))
