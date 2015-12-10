FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 558
Вы хотите сказать, что подвергли техническому анализу валютную пару евродоллар? )))
артикул... извиняюсь что долго не комментировала, выходила.....я вижу что ты профессионал в своем деле(( без подхалимтва).. я что вижу, то и выложила))) ... увидела на М15 завал.. а до этого отслеживала график (фибо и линии поддержки и сопрот), смотрю осциляторы в подтверждении.// (на графике видно)... что не так?
артикул.я вижу что ты профессионал в своем деле(( без подхалимтва).. я что вижу, то и выложила))) ... увидела на М15 завал.. а до этого отслеживала график (фибо и линии поддержки и сопрот), смотрю осциляторы в подтверждении.// (на графике видно)... что не так?
Реально, что было сделано не так? никогда н поздно научится... я всю жизнь получаю информацию и учусь ...))))
Если это помогает Вам извлекать прибыль, то какие другие мнения могут иметь хоть какую-то ценность )))
артикул... извиняюсь что долго не комментировала, выходила.....я вижу что ты профессионал в своем деле(( без подхалимтва).. я что вижу, то и выложила))) ... увидела на М15 завал.. а до этого отслеживала график (фибо и линии поддержки и сопрот), смотрю осциляторы в подтверждении.// (на графике видно)... что не так?
сопрот - это хто?
некий опыт
сопрот - это хто?
Могу предложить уникальный индикатор - НЕПРОБИВАЕМАЯ МАШКА )))
ну вот хоть заново регистрируйся и выходи на форум мужчиной.... может издеваться не будете.