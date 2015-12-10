FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 558

artikul:
Вы хотите сказать, что подвергли техническому анализу валютную пару евродоллар? )))
артикул... извиняюсь что долго не комментировала, выходила.....я вижу что ты профессионал в своем деле(( без подхалимтва).. я что вижу, то и выложила))) ...  увидела на М15 завал.. а до этого отслеживала график (фибо и линии поддержки и сопрот), смотрю осциляторы в подтверждении.// (на графике видно)... что не так? 
 
Evgen-ya1:
Реально, что было сделано не так?  никогда н поздно научится... я всю жизнь получаю информацию и учусь ...))))
 
Evgen-ya1:
Я индикатор МАСD покрасил бы в розовый ))) Этот цвет удачно бы подчеркнул Вашу индивидуальность в торговле )))
 
Evgen-ya1:
Реально, что было сделано не так?  никогда н поздно научится... я всю жизнь получаю информацию и учусь ...))))
Если это помогает Вам извлекать прибыль, то какие другие мнения могут иметь хоть какую-то ценность ))) 
 
artikul:
некий опыт
Evgen-ya1:
сопрот - это хто?


 
Evgen-ya1:
некий опыт
Могу предложить уникальный индикатор - НЕПРОБИВАЕМАЯ МАШКА )))
 
pako:

сопрот - это хто?


что это? я вас не поняла
 
artikul:
Могу предложить уникальный индикатор - НЕПРОБИВАЕМАЯ МАШКА )))
ну вот хоть заново регистрируйся и выходи на форум мужчиной.... может издеваться не будете.
 
Evgen-ya1:
ну вот хоть заново регистрируйся и выходи на форум мужчиной.... может издеваться не будете.
Я вообще никогда не издеваюсь над женщинами ))) Серьезно - авторская разработка, для Вас абсолютно безвоздмездно, то есть даром ))) В этом индикаторе заключен весь мой НЕКИЙ опыт )))
